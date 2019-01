Polizei erwischt Wildpinkler an A29

Wardenburg Ausgerechnet neben einen Kinderspielplatz urinierte am Freitag ein 45-jähriger auf der Tank- und Rastanlage Huntetal an der A 29 bei Wardenburg. Das fiel einer Streife des Autobahnpolizeikommissariats Ahlhorn auf, welche in diesem Fall prompt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Belästigung der Allgemeinheit gegen den Wildpinkler einleitete. Ob sich die gesparten 70 Cent für einen kostenpflichtigen Toilettengang für den Mann aus Bad Salzuflen im Nachhinein auszahlen, bleibt fraglich. Ein derartiger Verstoß kann durch das zuständige Ordnungsamt mit bis zu 5000 Euro geahndet werden.