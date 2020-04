Reents: Weiter durchhalten

Wardenburg Aufmunternde Worte richtet Bürgermeister Christoph Reents zu Ostern an alle Wardenburger:

„Dieses Jahr wird auch Wardenburg ein anderes Osterfest erleben als sonst. Nie zuvor gab es ein Virus, das alles lahmlegt – aber wir werden auch das in den Griff bekommen, aus den Erfahrungen lernen und uns gut für die Zukunft aufstellen.

Die sehr gute Einhaltung des Kontaktverbotes lässt erste Erfolge bei den Infektionszahlen erkennen und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei allen Bürgern, die durch ihre Einsicht und ihr vorbildliches Verhalten dazu beitragen. Für eine Entwarnung ist es noch zu früh, deshalb der Appell: Halten Sie bitte weiter durch und seien Sie achtsam!

So schwierig diese Zeit auch ist, so beeindruckend ist die gegenseitige Unterstützung und Hilfsbereitschaft, die man derzeit erleben kann. Ein besonderer Dank geht deshalb an diejenigen, die in vielen Bereichen ehrenamtlich und beruflich dafür sorgen, dass alles gut läuft.

Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich!“

Alle Corona-Infos in der Wardenburg-App oder unter