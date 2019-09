Schüler kommt mit Fahrrad zu Fall

Wardenburg Mit leichten Verletzungen davongekommen ist am Montagmittag ein zehnjähriger Radfahrer aus der Gemeinde Wardenburg. Der Junge war gegen 13.10 Uhr zusammen mit mehreren Fahrrad fahrenden Schulkinder auf dem Radweg entlang der Huntestraße in Richtung Oldenburger Straße unterwegs. Dabei kam der Schüler aus Unachtsamkeit zu Fall und verletzte sich leicht. Das Kind wurde nach Angabe der Polizei vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.