Smartphone-Kurse für Anfänger

Wardenburg Ein Smartphone-Kursus (Android) für Fortgeschrittene bietet Kai Riethmöller ab diesem Mittwoch, 11. Dezember an. Beginn ist um 11 im Haus des DRK-Ortsvereins Wardenburg an der Oldenburger Straße 229 in Wardenburg. durchgeführt. Der Kursus findet zweimal mittwochs statt und dauert jeweils zwei Stunden.

Ein neuer Smartphone-Kursus für Anfänger startet am 8. Januar. Dieser Kursus läuft viermal mittwochs jeweils von 11 bis 13 Uhr.

Beide Kurse sind für die Generation 50+ gedacht und finden in kleinen Gruppen statt. Anmeldungen unter Telefon 0 44 07/66 65 (bitte auf den Anrufbeantworter sprechen und Rufnummer hinterlassen).