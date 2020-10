Wardenburg Zu einem Diebstahl von zwei Surfbrettern ist in dem Zeitraum Montag, 24. August, bis Sonntag, den 4. Oktober, in Wardenburg gekommen. Zur Tatzeit waren die Surfbretter am Hunte-Ufer in Höhe der Lethe-Unterführung in Hundsmühlen angebunden. Der Schaden wird auf 40 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter Telefon 04431/941-0 in Verbindung zu setzen.