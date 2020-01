Wardenburg Auf der Autobahn 29 von Oldenburg in Richtung Ahlhorner Heide sind am Freitagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Wardenburg und Großenkneten zwei Lastwagen verunglückt. An der Unfallstelle wurde laut Polizei eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Es hat sich laut Verkehrsmanagementzentrale ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.

Nach NWZ-Informationen soll ein Autotransporter einen Kühllaster gerammt haben, der auf dem Pannenstreifen stand. Die hochwertigen Fahrzeuge auf dem Transporter, zum Teil teure Mercedes AMG, wurden stark beschädigt. Auf der Fahrbahn erstreckte sich auf über einhundert Metern ein riesiges Trümmerfeld. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht bekannt. Nach ersten Erkenntnissen soll es keine Verletzten geben.

