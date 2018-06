Züchter sprechen über zwei Jubiläen

Wardenburg Der Vorstand des Wardenburger Kaninchenzüchtervereins lädt alle Vereinsmitglieder zur Monatsversammlung an diesem Mittwoch, 6. Juni, ins Vereinslokal „Wardenburger Hof“ ein. Ab 20 Uhr geht es unter anderem um die Richtlinien zur Jubiläums-Vereinsschau (25 Jahre) am 5. und 6. Oktober in der Aula der Everkampschule. Außerdem werden für die Ferienpassaktion am 7. Juli die letzten Absprachen getroffen.

Ein weiterer Punkt ist der Sommerausflug am 4. August mit einem abschließenden Grillfest zum 50-jährigen Vereinsjubiläum. Wie immer sind zu diesen Veranstaltungen Gäste herzlich willkommen.