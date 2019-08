Westerholt In der Gemeinde Wardenburg ist die Feuerwehr um 5.40 Uhr zu einem Gebäudebrand in Westerholt alarmiert worden. Nach Angaben des Portals Nonstopnews stand ein landwirtschaftliches Gebäude in Vollbrand.

Die Löschkräften hätten ein Übergreifen des Brandes auf einen angrenzenden Kuhstall verhindern können.

Nähere Infos in Kürze hier auf NWZonline.