Seltener Fund: Rentner aus Westerholt gräbt zufällig Trüffel aus

Westerholt Eigentlich wollte Winfried Hülsermann die zehn kleinen dunkelbraunen „Knollen“, die er am Sonntag in der Erde seines kleinen Gewächshauses ausgegraben hatte, schon wegschmeißen. Doch dann kamen dem Westerholter Zweifel. „Ich dachte, es könnten vielleicht Trüffel sein, obwohl die hier in norddeutschen Gefilden eigentlich gar nicht wachsen“, wunderte sich der 77-jährige Hobbygärtner. „Gleich am Montag habe ich bei der Uni Oldenburg angerufen und um eine Expertenmeinung gebeten .“

Hülsermann legte Dr. Bernhard von Hagen, Kurator des Botanischen Gartens der Carl von Ossietzky Universität, die kugelförmigen Gewächse vor. Der bestätigte die Vorahnung des Westerholters: Bei dem Gewächshausfund handelt es sich wohl um Burgundertrüffel, einen schwarzen Herbsttrüffel.

„Eigentlich ist die Fundstelle ungewöhnlich, denn die nördlichsten Trüffel wachsen in Mittelgebirgslagen, wie dem Weserbergland oder dem Harz“, staunt auch Bernhard von Hagen. Andererseits habe man auch schon Trüffel in Schweden gefunden.

Der Fundort im Gewächshaus des Rentners Winfried Hülsemann gibt auch dem wissenschaftlichen Leiter des Botanischen Gartens Rätsel auf: „Trüffel sind unterirdisch wachsende Pilze, die nur in Symbiose mit den Wurzeln eines Baumes – bevorzugt Laubbäume wie Eichen, Buchen Haseln oder Linden – wachsen.“ Einige kämen auch in Nadelwäldern vor. Reichlich Tannen habe Hülsermann neben seinem Gewächshaus stehen, der nächste Eichenbaum sei 20 Meter weit entfernt, stellt der Westerholter bei einem Blick durch den Garten fest. Auch die Beschaffenheit des Bodens spielt eine Rolle – möglichst alkalisch, kalkhaltig und trocken sollte er sein.

Für gewöhnlich sind Trüffel, in der Haute Cuisine als Aromaverstärker geschätzt, schwer zu finden. So werden in Trüffelhochburgen wir Frankreich, Italien oder Neuseeland gerne Trüffelschweine eingesetzt, die die intensiv riechenden Edelpilze aufspüren.

Essbare Trüffel sind ein Luxusgut, das, je nach Art, bis zu 15 000 Euro pro Kilogramm gehandelt wird. 460 Gramm Burgundertrüffel hat Winfried Hülsermann geerntet, die bei einer Top-Qualität mit etwa 135 Euro je 100 Gramm gehandelt werden. Hülsermann: „Ich werde mal einige Restaurants fragen, ob Interesse besteht.“