Oldenburg Nicht länglich, sondern achteckig ist die Weihnachtsmarkthütte von Henry Karl-Heinz Hempen. Gegenüber vom Eingang zu den Schlosshöfen steht die Oldenburger-Bratwurst-Manufaktur. Der Betreiber hat die Holzhütte komplett selbst zusammengebaut. „Wir waren vier Jahre mit dem Veterinäramt im Gespräch, damit wir alle hygienischen Anforderungen erfüllen“, sagt er. Denn in der Hütte werden nicht nur Bratwürste, Krakauer, Nürnberger und Sauerkraut auf den großen Metallschale gegrillt. Hinter ein großen Glasscheibe auf der einen Seite der Hütte werden die Würste frisch vor Ort und vor den Augen der Weihnachtsmarktbesucher zubereitet. „Das kommt sehr gut bei unseren Gästen an“, sagt Karl-Heinz Hempen. Im Schnitt arbeiten vier Leute gleichzeitig, zu Stoßzeiten noch mehr in der selbstgebauten Bude in der zwei offene Feuer brennen über denen zwei große Metallschalen hängen. „Es gibt drei Aufgabenbereiche, damit alles reibungslos funktioniert“, erklärt der Betreiber. Die einen kassieren, andere grillen und die anderen geben die Ware aus. „Ansonsten würde das nicht klappen.“ In einheitlicher Kleidung mit schwarzer Schürze arbeiten die Mitarbeiter in der leicht oval-wirkenden Hütte. Die Bratwurstmanufaktur ist weihnachtlich dekoriert mit grünen Tannenzweigen und hat ein Rentier auf dem Dach.