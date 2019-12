Oldenburg Pulswärmer, Schals, Kuscheltiere – Eine bunte Auswahl an genähten Sachen bietet Annekathrin Schuldt in ihrer Hütte „Verfilzt und Zugenäht“ auf dem Lamberti-Markt in Oldenburg an. Die kleine weiße Hütte mit der Nummer 106 (nicht wie im vorigen Artikel als Nummer 102 bezeichnet) steht auf dem Schloßplatz.

Mehr als 1000 Artikel aus Wolle, Stoff oder Filz, allesamt selbstgenäht oder -gehäkelt, liegen ordentlich auf dem hellen Holz ausgebreitet oder säumen die Außen- und Innenwände der Hütte. „Seit Mai habe ich bei mir Zuhause für den Weihnachtsmarkt produziert“, sagt die 37-Jährige, die die Hütte in diesem Jahr von der Vorbesitzerin Kirsten Braunseis übernommen hat. Somit ist das ihre erste Nominierung als „schönste Hütte“.

Zum Sortiment gehören unter anderem Pulswärmer, Anstecknadeln, Taschen, Beutel, Portmonnais, Halssocken und Kuscheltiere. Hauptsächlich für Kinder und Frauen sind die genähten Sachen gedacht. „Aber auch Männer finden mit Sicherheit hier einen Schal“, sagt sie. In einem Regal liegen aufgereiht die bunten Kuscheltiere – von Dinosaurier bis zum Teddybären – zum Verkauf. „Dieses Jahr habe ich das Sortiment um Wimpelketten erweitert“, sagt Schuldt. Mit dieser genähten Deko schmückt die seit 17 Jahren in Oldenburg lebende Schuldt die Hütte. Der günstigste Artikel liegt bei 50 Cent (Stoffbutton), der teuerste bei 19,90 (Loop-Schal).