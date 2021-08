Werder-Kolumne „Brille grün-weiß“: Sieht uncool aus, hält aber dicht: Werder ist die vereingewordene Funktionsjacke

Bremen Zu den großen Rätseln unserer norddeutschen Kindheit gehörte die Übergangsjacke. Zweimal im Jahr wurden Jungs wie wir in den Ford Taunus geladen, nicht angeschnallt und ins Einkaufszentrum gefahren. Da schleiften uns unsere Eltern so lange durch die Kinderabteilungen von C&A, Hertie und Peek und Cloppenburg, bis der Junge „was für den Übergang“ gefunden hat. Heißt: eine schlecht sitzende Jacke mit Kapuze, mit der man keinen Schönheitspreis gewinnt – aber auch nicht so nackig dasteht wie die Grün-Weißen vergangene Woche gegen Paderborn. Werder in Karlsruhe: Das war die fußballgewordene Übergangsjacke. Schadensbegrenzung aus Gore-Tex, Größe 174. Sah uncool aus, hielt aber dicht.

Keine Angst, sonst hatten wir eine glückliche Kindheit. Trotzdem erinnert der Werder-Umbruch von heute an die Funktionskleidung von damals. Als vermeintlich reflektierte Fans ist uns auch klar, dass der Werder-Fußball in dieser - da ist sie wieder – Übergangszeit nicht immer gut aussehen kann. Das Problem ist: Irgendwann muss das neue Outfit mal kommen. Sogar der Trainer hat sich schon beschwert, dass er nichts mehr zum Wechseln hat. Kein Wunder, nachdem beim großen Sommerschlussverkauf zuletzt auch noch Maxi Eggestein abgegeben wurde. Frank Baumann verspricht seit Wochen eine Shopping-Tour. Die lässt leider weiter auf sich warten. Und die Aussicht auf ein paar Last-Minute-Schnäppchen, die am Deadline Day vom Laster fallen, macht den Fans mehr Angst als Hoffnung.

Trotzdem: Auch in Karlsruhe war nicht alles schlecht. Immer mehr sieht man das neue Gerüst der Mannschaft. Unser Plötzlich-Käptn Christian Groß hat Stabilität auf der Sechser-Position gebracht. Schmidt und Dinkci werden immer stärker. Und Markus Anfang ist mutig genug, sich selbst zu korrigieren – und baut die Viererkette um. Mai nach einigen Wacklern auf die Bank. Genau wie Aushilfs-Rechtsverteidiger Mbom. Experiment erst mal gescheitert. Nicht schlimm, war den Versuch wert. Schlimm wäre gewesen, den Fehler nicht einzusehen und stur dran festzuhalten. Und Clubs wie Schalke oder der HSV, von denen man dachte, sie seien schon viel weiter, liefern auch noch nicht. Mit fünf Punkten stehen wir nicht mal schlecht da – in unserer Übergangsjacke.

Die Fans haben die Bemühungen der Mannschaft auf jeden Fall honoriert: Respekt an alle, die im Wildpark waren! Fast 90 Minuten Support – das war laut und deutlich in allen Kneipen und Wohnzimmern zu hören.

Vor dem Deadline Day wartet am Samstag Hansa Rostock. Im schlimmsten Fall müssen wir dann noch einmal die Übergangsjacke anziehen und tapfer den Werder Umbruch-Fußball ertragen. Und auch wenn wir transfertechnisch nicht mehr nur Markenware erwarten dürfen: So langsam muss Frank Baumann zeigen, wie viel Shopping Queen wirklich in ihm steckt! Bis dahin: Gute Woche, gutes Spiel!

Thomas und Jan