Delmenhorst /Bremen Die guten Nachrichten reißen für Atlas Delmenhorst einfach nicht ab: Das Erstrunden-Derby im DFB-Pokal zwischen dem Oberligisten und dem Bundesligisten Werder Bremen steigt am Samstagabend, 11. August, um 20.45 Uhr unter Flutlicht im Weserstadion. Dies wurde am Donnerstag durch den Deutschen Fußball-Bund terminiert. Damit hat die Partie ein Alleinstellungsmerkmal, denn keine weitere Erstrundenbegegnung findet parallel statt. Das Nachbarschaftsduell wird dementsprechend auch über die volle Länge live im Bezahlsender Sky zu sehen sein – im Gegensatz zu vielen anderen Erstrundenpartien, die nur in einer Konferenz laufen.

Dfb-Pokalspiel Im Weserstadion Von „Mehr geht nicht“ bis „Kindheitstraum“

„Das macht das Spiel zu einem noch besonderen Moment in unserer Geschichtsschreibung“, schwärmte Manfred Engelbart, erster Vorsitzender des SV Atlas, am Donnerstag. Erst tags zuvor hatte der DFB dem Antrag beider Vereine zugestimmt, die Partie im Weserstadion auszutragen.

Die Erstrundenauftritte von Cupverteidiger Bayern München und Borussia Dortmund im DFB-Pokal werden live im Free-TV übertragen. Los geht es mit dem BVB, dessen Gastspiel beim Drittligisten KFC Uerdingen am 9. August (20.45 Uhr) bei Sport 1 zu sehen ist. Am 12. August (20.45 Uhr) zeigt die ARD die Partie der Bayern beim Nordost-Regionalligisten Energie Cottbus.

Sowohl die Delmenhorster als auch die Bremer machten darauf aufmerksam, dass der Ticketverkauf erst am Ende der kommenden Woche beginnen werde. Vorkaufsrechte oder Reservierungen durch Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder gebe es nicht, teilte Werder mit. Die Fans von Werder bleiben in ihrer gewohnten Ostkurve, die Anhänger von Atlas dürfen es sich auf der kompletten Westkurve gemütlich machen.

Während der Fünftligist bereits seit vergangenem Sonntag das Training aufgenommen hat, startet der Bundesligist an diesem Freitag in die Sommer-Vorbereitung. Zunächst stehen leistungsdiagnostische Untersuchungen sowie nicht-öffentliche Einheiten auf dem Programm, die erste öffentliche Einheit findet an diesem Sonntag um 15.30 Uhr auf Platz 12 am Weserstadion statt.