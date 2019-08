Delmenhorst /Bremen Die Wettanbieter sehen Werder Bremen – welch’ Überraschung – an diesem Samstag (20.45 Uhr, Weserstadion) als klaren Favoriten im Erstrundenspiel des DFB-Pokals gegen den Oberligisten Atlas Delmenhorst. Die erfahrenen Profis aus der Bundesliga treffen vor 41 500 Zuschauern auf die Kicker des Fünftligisten, was soll da aus Bremer Sicht schon schiefgehen? Doch es gibt einige Gründe, warum die Delmenhorster nicht chancenlos sind.

Die Pokalerfahrung

Ganz so ungewohnt ist die Aufgabe nicht, der sich die Atlas-Spieler stellen. Denn einige Akteure im Kader von Trainer Key Riebau haben bereits Pokalerfahrung. Nick Köster traf 2011 mit dem VfB Oldenburg auf den Hamburger SV und verlor nur knapp mit 1:2. Musa Karli spielte 2010 mit dem SV Wilhelmshaven gegen Eintracht Frankfurt – und verlor deutlich mit 0:4. Als die Wilhelmshavener 2013 im Pokal auf Borussia Dortmund trafen (0:3), war Karlis Plendiskis dabei. Und Florian Stütz erlebte schon einmal das, wovon in Deutschland hunderttausende Amateurfußballer träumen: ein Erstrundenspiel gegen Bayern München. 2013 war dies bei Stütz der Fall, als er mit dem BSV Rehden in Osnabrück gegen den FC Bayern spielte (und mit 0:5 verlor).

Dfb-Pokalspiel In Bremen Mutig und frech: So will Atlas-Trainer Riebau Werder ärgern

Bei Trainer Riebau sind die Pokaleindrücke noch am frischesten, er verlor 2018 mit dem SSV Jeddeloh in der ersten Runde im Oldenburger Marschwegstadion mit 2:5 gegen den Zweitligisten 1. FC Heidenheim. Der Haken bei der DFB-Pokalerfahrung: Alle Delmenhorster, die schon einmal mitmachen durften, schieden in der ersten Runde aus.

Das Publikum

Wenn Werder im vollen Weserstadion spielt, ist die Stimmungslage sonst klar: Die überwältigende Mehrheit des Publikums steht hinter den Bremern. Das dürfte an diesem Samstag anders sein. „Etwa 12 000 Zuschauer kommen aus Delmenhorst“, sagte Atlas-Vorsitzender Manfred Engelbart am Freitag. Die Atlas-Anhänger werden vor allem die Westtribüne erobern. „Nord und Süd ist gemischt – Ost ist Werder“, sagte Engelbart. Viele Atlas-Spieler hatten noch nie bei einem Spiel so viele Besucher hinter sich – allerdings auch noch nie so viele gegen sich. Sollte die Kapazität von 41 500 Zuschauern voll erfüllt werden – „und davon bin ich felsenfest überzeugt“ (Engelbart) – ist das außerdem ein Rekord. Die bisherige Bestmarke von 41 100 Zuschauern bei einem Amateur-Erstrundenspiel hält der Fünftligist Germania Windeck, der vor neun Jahren im Kölner Stadion 0:4 gegen Bayern München verlor.

Werders Pokalmisere

Der Bundesligist erlebte in den vergangenen Jahren in der ersten Runde oftmals ein böses Erwachen. 2006 scheiterte das Team beim FK Pirmasens, es folgten Pokal-Blamagen beim 1. FC Heidenheim (2011), bei Preußen Münster (2012), dem 1. FC Saarbrücken (2013) und den Sportfreunden Lotte (2017). Alle diese Gegner waren zum jeweiligen Zeitpunkt drittklassig. Dazu kommt das Achtelfinal-Aus in der Saison 2014/15 beim damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld.

Zwar hat im DFB-Pokal noch nie ein Fünft- gegen einen Erstligisten gewonnen – sollten die Delmenhorster dies schaffen, wäre es eine Premiere. Siege von Viert- gegen Erstligisten gab es allerdings schon mehrmals.