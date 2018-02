435 Unterschriften für einen ganzjährigen Hundestrand

Ein neues Kapitel in der Auseinandersetzung um den Hundestrand in Kleinensiel ist am Mittwochnachmittag im Rathaus aufgeschlagen worden. Uwe Renken und Uwe Leemhuis von der Initiativgruppe für den Hundestrand überreichten Joachim Hadeler (von links) vom Hauptamt den Ordner mit insgesamt 435 gültigen Unterschriften für einen ganzjährig zu nutzenden Hundestrand. Das bedeutet: In den nächsten drei Monaten muss sich der Gemeinderat erneut mit dem umstrittenen Thema befassen, zu dem er im vergangenen Herbst nein gesagt hatte. Die Unterschriftenliste verpflichtet den Rat nicht zu einer positiven Entscheidung. Die beiden Unterschriftensammler – der dritte im Bunde ist Michael Lepies – nutzten die Einwohnerfragestunde zu Beginn der Sitzung des Jugendausschusses des Rates für die Übergabe. BILD: