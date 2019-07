650 Euro zur Unterstützung der Hospizarbeit

Eine Oase der Ruhe und Entspannung ist der Garten von Christa und Hans Meinen in Augusthausen. Auf 3600 Quadratmetern hat das Ehepaar einen Park angelegt. An den offenen Gartentagen besichtigten 300 Besucher das Refugium. Mit Eintritt und Spendengeldern kamen 650 Euro zusammen. Diesen Betrag reichte das Ehepaar nun an die Hospizbewegung Varel weiter (von links): Christian Winkel, Berni Thiele, Christa Meinen, Carola Wienes und Hans Meinen BILD: