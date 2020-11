Ahorn frühmorgens gefällt

Das ging ruckzuck: Am Freitagmorgen war der Ahorn an der Braker Kaje schnell gefällt. Zweige und Äste wurden gleich vor Ort geschreddert. Niedersachsen Ports hatte das Fällen veranlasst, weil der Baum zu einer Gefahr geworden war. NPorts möchte in jedem Fall einen Ersatz schaffen. Ein neuer Baum darf allerdings nicht mehr an der Kaje gepflanzt werden. Vorschläge für einen geeigneten Standort aus der Bevölkerung werden gern in die Planungen aufgenommen. Vorschläge können per E-Mail an die Adresse brake@nports.de eingereicht werden. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen