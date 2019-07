Wagen bauen und Rosen drehen

Alse Der Bürgerverein Sürwürden/Alse setzt die Arbeit am Marktwagen fort. Die Wagenbauer treffen sich an diesem Mittwoch zum zweiten Mal, teilt Pressewart Hans-Joachim Denker mit. Treffpunkt ist um 19 Uhr bei Ingo Horstmann. Während sich die Wagenbauer montags und mittwochs um 19 Uhr bei Horstmann treffen, findet das Rosendrehen montags ab 19 Uhr in der Gartenlaube der Familie Wehlau statt. Weitere Helfer sind an beiden Stellen willkommen.