Atens An der Hammer-Kreuzung in Atens hat sich am Montag gegen 11.20 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 67-jähriger Nordenhamer bog mit seinem Ford links von der Bundesstraße 212 in die Atenser Allee ab und übersah dabei den ihm entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Dacia eines 69 Jahre alten Nordenhamers. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem ein Schaden in Höhe von etwa 16 000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.