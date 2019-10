Auf Grünkohltour

Augustgroden Der Bürgerverein Augustgroden unternimmt am Sonnabend, 22. Februar, eine Grünkohltour zum Hollener Krug in Wiefelstede. Busfahrt, Essen, Getränke plus Kaffee und Kuchen kosten 62 Euro, teilnehmen dürfen Mitglieder. Die Anmeldung erfolgt mit der Überweisung auf das Konto des Vereins, die bis zum 1. Dezember möglich ist. Dabei muss angegeben werden, on Grünkohl oder Schnitzel auf den Teller kommen soll.