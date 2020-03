Bürgerverein Augustgroden: Attraktiv dank Osterfeuer, Maibaum und Andelfest

Augustgroden Nachwuchssorgen? Nicht beim Bürgerverein Augustgroden! Mittlerweile freut sich der Verein über 402 zahlende Mitglieder plus 22 Ehrenmitglieder.

„Die Kinder zählen wir gar nicht mit“, sagte der Kassenwart Berthold Meißner in der Jahreshauptversammlung im Seefelder Schaart stolz.

Nächster Termin ist die gemeinsame Müllsammlung, zu der sich die Mitglieder an diesem Sonntag um 9 Uhr beim Vereinsheim an der Bäderstraße mit den Jägern vom Hegering Abbehausen/Esenshamm/Seefeld treffen.

Das Osterfeuer an der Deichbandhalle in Hobenbrake steht nicht zur Debatte, betonte der Vorsitzende Hergen Hülstede: „Das machen wir auch in Zukunft, das ist Tradition hier.“ Das gelte auch für das Maibaumsetzen und das Andelfest im Hochsommer „mit dem längsten Andelfest-Umzug der Welt“. Das vorherige Luftkegeln sei mit 100 angemeldeten Vereinen schon jetzt so gut wie ausgebucht, freute sich der Spielleiter Harry von Minden.

Hülstede dankte den Mitgliedern, die bei den Angeboten des Vereins helfen: „Nur gemeinsam stemmen wir dieses umfangreiche Programm.“

Aus Anlass ihres 80. Geburtstages zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Horst Ankermann, Karl-Heinz Brüning, Dieter Gertjegerdes, Rolf Grabhorn, Hertha Rathkamp, Marianne Schmidt, Renate Schröder und Ursel Tönjes.