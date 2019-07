Spieleabend für jedermann

Augustgroden Mit einem Spieleabend setzt der Bürgerverein Augustgroden an diesem Freitag, 2. August, sein Andelfest-Programm fort. Ab 19.30 Uhr ist im Festzelt an der Küstenschutzhalle in Reitlanderzoll Treffpunkt für alle, die gern Skat oder „Mensch, ärgere dich nicht“ spielen. Die Veranstaltung ist nicht nur für Mitglieder des Bürgervereins Augustgroden gedacht, sondern für alle Interessierten, betont der Vorstand.