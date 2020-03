Sträucher für das Osterfeuer

Augustgroden Nahezu alle Osterfeuer in der nördlichen Wesermarsch sind wegen der Corona-Krise abgesagt worden – das des Bürgervereins Augustgroden an der Deichschutzhalle in Reitlanderzoll bislang nicht. Mitglieder des Bürgervereins wollen am Sonnabend, 4. April, Sträucher und Gehölz sammeln; dafür nimmt der Vorsitzende Hergen Hülstede Anmeldungen an unter Telefon 04734/829. Diese Nummer muss auch wählen, wer selbst Holz zum Osterfeuerplatz bringen will. Weil das Strauchgut kostenlos abgegeben werden kann, freut sich der Verein über Spenden, ergänzt die Pressewartin Ilona Fritz. Spenden wollen auch die Kinder und Jugendlichen aus dem Verein in Augustgroden und Seefeld sammeln – für die Wache und das Feuerwerk.