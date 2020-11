Erfolgreiche Autorin aus der Wesermarsch: Ihr Thriller gefällt auch Sebastian Fitzek

Wesermarsch „Sobald ich die ersten Buchstaben aneinanderreihen konnte, habe ich angefangen, Geschichten zu schreiben“, erzählt Annika Bühnemann. Schon damals hat sie in Freundschaftsbücher geschrieben, dass sie einmal Autorin werden möchte. Seit 2012 schreibt sie professionell und hat bis heute bereits einige Bücher veröffentlicht. Mit ihrem ersten Buch „Auf die Freundschaft“, ein Liebesroman, hat sie erste Erfolge gefeiert.

Thrillerdebüt

„Bisher habe ich zwar ausschließlich Liebesromane veröffentlicht, eigentlich wollte ich aber schon immer Thriller schreiben“, erzählt die Autorin. „Anfangs habe ich mir das irgendwie noch nicht wirklich zugetraut.“ Nach und nach entstanden dann aber Ideen für den ersten Thriller. Mittlerweile ist die Geschichte vollendet. Annika Bühnemann hat ihren ersten Thriller an verschiedene Verlage geschickt. Und sie ist zuversichtlich, dass er schon bald veröffentlicht wird.

Schon jetzt schreibt die Autorin an ihrem nächsten Buch. Als Mutter von zwei Kindern sei es nicht immer einfach, genügend Zeit dafür einzuräumen, erzählt sie.

„Vom Schreiben lernen“

Ihren Lebensunterhalt verdient die Autorin hauptsächlich mit ihrem Internet-Blog „Vom Schreiben leben“. Dort berichtet sie davon, was bei einer Buchveröffentlichung im Hintergrund passiert und gibt Tipps, was beispielsweise beim Marketing beachtet werden muss. Zusätzlich gibt sie Workshops, um anderen Autoren zu helfen. Um dabei trotzdem genug Zeit für das Schreiben zu haben, setzt die Autorin genaue Prioritäten. „Ich stehe meistens zwischen vier und fünf Uhr auf, um dann arbeiten zu können, bevor die Kinder aufwachen“, erzählt sie. „Außerdem wäge ich genau ab, was ich sonst mache und ob ich diese Zeit nicht lieber zum Schreiben nutzen könnte.“

Passend zur Fertigstellung ihres ersten Thrillers ergab sich in diesem Jahr eine Chance für die 33-Jährige. Der bekannte Schriftsteller Sebastian Fitzek hatte seine Fans zur Teilnahme an einem Wettbewerb aufgerufen. Es sollten Kurzgeschichten eingereicht werden, die dann die Chance haben, in einer Anthologie veröffentlicht zu werden. In den Geschichten sollte es um ein fremdes Handy gehen, das der Protagonist durch Zufall findet und auf dem Bilder von ihm gespeichert sind.

Eigene Kurzgeschichte

„Ich habe mir sofort eine Idee zu der Geschichte überlegt“, erzählt Annika Bühnemann. Schnell habe sie aber gemerkt, dass die Idee zu groß ist, um sie auf 20 Seiten als Kurzgeschichte zu verfassen. „Ich habe mir dann etwas Neues ausgedacht. Meine ursprüngliche Idee nutze ich jetzt für mein nächstes Buch“, erzählt sie.

Aus 1142 ausgewählt

In ihrer eingereichten Kurzgeschichte „Ach wie gut, dass niemand weiß“, geht es um eine Mutter, die ihr schlafendes Kind nach einem Spaziergang auf der Terrasse im Kinderwagen stehen lässt, um es nicht zu wecken. Als sie kurze Zeit später nach dem Kind schaut, ist es weg. Stattdessen liegt das besagte Handy im Kinderwagen. Wie es weitergeht, wird natürlich nicht verraten. Denn die Geschichte ist tatsächlich Teil der Anthologie geworden.

„Man konnte während der Ausschreibungszeit ständig verfolgen, wie viele Leute bereits mitmachen“, erzählt Annika Bühnemann. Das Buch trägt den Namen „Identität 1142“, weil 1142 Geschichten eingereicht wurden. „Eigentlich habe ich mir da gar keine Chancen mehr ausgerechnet.“

Doch dann kam die erhoffte E-Mail mit dem Betreff „Herzlichen Glückwunsch“. Absender: Sebastian Fitzek. „Ich konnte es kaum glauben“, erinnert sich Annika Bühnemann. Ihre Geschichte ist eine von 13 Fan-Einsendungen, die der berühmte Thriller-Autor ausgewählt hat. Weitere zehn Kurzgeschichten in der Sammlung stammen von erfolgreichen und bekannten deutschsprachigen Krimiautoren.

Annika Bühnemann hofft, dass sie an ihre ersten Erfolge als Schriftstellerin anknüpfen kann. „Alles, was ich machen möchte, ist Schreiben. Ich lebe bereits meinen Traum“, sagt sie, „alles darüber hinaus ist nur höher, schneller, weiter.“