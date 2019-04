Abbehausen /Einswarden 50 Jahre nach ihrem Schulabschluss an der Hauptschule der damaligen Schule West in Einswarden trafen sich jetzt 16 ehemalige Klassenkameraden wieder. Der Jahrgang hatte 1969 seinen Abschluss in Einswarden gemacht.

Sie waren unter anderem aus Bremen, Harsefeld, Hannover und Delmenhorst angereist. Viele der früheren Schüler sind aber auch in der Region geblieben.

Organisiert hatten das Jubiläumsklassentreffen Marlis Fastje und Regina Feldmann. Sie hatten ein kleines Programm für ihre ehemaligen Mitschüler vorbereitet. Treffpunkt war das Landhotel Butjadinger Tor in Abbehausen. „Von dort aus sind wir mit der Tschu-Tschu-Bahn vom Brauhaus zur Westschule gefahren“, erzählt Marlis Fastje. Dort stand eine Besichtigung der Schule auf dem Programm.

Zurück im Brauhaus stand zunächst ein gemeinsames Abendessen an. Daran schloss sich ein gemütliches Beisammensein mit viel Zeit für Gespräche und den Austausch von Erinnerungen an. Viele der Ehemaligen hatten alte Fotos aus der gemeinsamen Schulzeit mitgebracht. Für besondere Erheiterung sorgten aber vor allem die alten Poesie-Alben, die einige Teilnehmer ebenfalls mitgebracht hatten. „Über die Sprüche haben wir uns köstlich amüsiert“, berichtet Marlis Fastje.

Für den Jahrgang war es bereits das dritte Treffen. Die Ehemaligen hatten sich das erste Mal nach 10 Jahren und dann nach 30 Jahren wiedergetroffen. In fünf Jahren soll dann das nächste Treffen stattfinden, hat sich der Jahrgang fest vorgenommen.