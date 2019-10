Abbehausen /Stollhamm Das orangefarbene Halstuch ist für Hilde ein Signal. Es bedeutet: Jetzt wird gearbeitet. Die Labradoodle-Dame ist hochkonzentriert. Sie soll Gegenstände zurückbringen. Ein Quietscheentchen zum Beispiel oder ein Herz aus Stoff. Die Bewohner des Pflegeheims Haus Christa werfen sie in die Mitte des Stuhlkreises. Frauchen gibt das Zeichen. Dann legt Hilde los. Zur Belohnung gibt’s natürlich Leckerlis. Und jede Menge Streicheleinheiten.

Zugang zu Menschen

Montag ist „Hilde-Tag“ im Haus Christa in Stollhamm, wo Männer und Frauen mit einer seelischen Behinderung betreut werden. „Viele von ihnen fragen schon am Vormittag, ob Hilde heute wieder kommt“, erzählt Anke Rehbronn, die als Betreuungskraft im Haus Christa tätig ist. Sie merkt, dass Hilde den Bewohnern gut tut. Seit einem halben Jahr fährt Frauke Neels mit ihrer Hündin jeden Montag nach Stollhamm.

Frauke Neels ist 48 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Abbehausen. Im Hauptberuf ist sie Medizinische Fachangestellte. Darüber hinaus ist sie ein Hundenarr. Und sie hat erlebt, wie Hunde es schaffen, einen Zugang zu Menschen zu finden, die sonst eher verschlossen sind. Wie sie es schaffen, dass sich diese Menschen plötzlich öffnen. So ist die Idee gereift, nebenberuflich ein Gewerbe mit Therapiehunden aufzubauen.

Ihr Hündin Lara – ebenfalls ein Labradoodle – war damals allerdings schon sieben Jahre alt. „Für eine Ausbildung war sie nicht mehr geeignet, weil sie damals schon Sitz und Platz durcheinander bekommen hat,“ erzählt Frauke Neels. Also kam zusätzlich zu Lara, die inzwischen elf Jahre alt ist, ein Welpe ins Haus: Hilde.

Das ist knapp drei Jahre her. In dieser Zeit haben Frauke Neels und Hilde jede Menge gelernt. Die Abbehauserin suchte nach einer Ausbildungsmöglichkeit und wurde in Axstedt auf der anderen Weserseite fündig. Dort besuchten Hilde und ihr Frauchen die Welpenschule und machten eine Ausbildung zum Therapiebegleithunde-Team. Außerdem trainiert Frauke Neels täglich zu Hause mit Hilde.

Zwei weitere Kollegen

Frauke Neels will ihr Angebot ausweiten und auch mit Kindern arbeiten. Die 48-Jährige möchte deshalb noch ein bis zwei Welpen dazu holen und mit ihnen ebenfalls die Therapiehunde-Ausbildung absolvieren.

Welche Wirkung Hilde auf die Bewohner im Haus Christa hat, erlebt Frauke Neels Woche für Woche. Sie wird dort in der Gruppenarbeit eingesetzt. Aber sie macht auch Einzelbesuche bei Bewohnern, die bettlägerig sind. Sie legt sich dazu, lässt sich einfach nur streicheln. Frauke Neels hat die Erfahrung gemacht, dass Hilde instinktiv weiß, wie sie sich verhalten muss. Auch Anke Rehbronn ist begeistert, mit welcher Empathie die Hündin auf die Bewohner zugeht. „Menschen und Tiere begegnen sich auf einer ganz anderen Ebene“, sagt die Betreuungskraft. Sie habe festgestellt, dass ängstliche Menschen plötzlich in sich ruhen. Und sie habe erlebt, wie ein Bewohner nach langer Zeit im Beisein der Hündin mal wieder gesprochen hat.

Frauke Neels weiß, dass Hilde ihren Job gerne macht. Aber er ist auch anstrengend für die Hündin. Mehr als drei Termine in der Woche will sie ihr nicht zumuten. Hilde macht ohnehin nur so lange mit, wie sie Lust hat. Und wenn sie zu Hause ist, darf sie ein ganz normaler Familienhund sein.