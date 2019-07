Atens „Wenn Du in Eile bist, mache einen Umweg.“ Dieses chinesische Sprichwort hat Baudezernentin Ellen Köncke Donnerstagnachmittag in ihrer Rede zum Richtfest für den Mensa-Anbau der Grundschule Atens zitiert. Sie fügte dieses deutsche Sprichwort hinzu: „Was lange währt, wird endlich gut.“

Die Stadt habe einige Runden gedreht und Umwege in Kauf genommen, um diese Mensa realisieren zu können, erläuterte die Baudezernentin und ergänzte: „Aber das Warten hat sich gelohnt.“

Zum Hintergrund: Die Grundschule Atens möchte schon seit einigen Jahren eine offene Ganztagsschule werden. Voraussetzung dafür ist aber auch eine Mensa. Ursprünglich hatte der Ganztagsbetrieb schon zum 1. August 2017 gestartet werden sollen. Nun kommt er zweieinhalb Jahre später.

Damals war noch ein Umbau im Schulgebäude vorgesehen. Doch die Umsetzung scheiterte an fehlenden finanziellen Mitteln im Haushalt der Stadt und am Widerstand der Eltern und Lehrer, die einen Anbau an die Schule für erforderlich hielten, weil andernfalls Klassen- und Funktionsräume fehlen könnten.

Im Juni 2018 war die Verwaltung noch zuversichtlich, dass die zu einem Anbau geänderten Pläne im Jahr 2019 realisiert werden können.

Heute sieht der Zeitplan so aus: Ende dieses Jahres soll der Anbau fertiggestellt sein. Dann sollen Einbau der Küche und eine Art Probelauf folgen. Zum 1. Februar nächsten Jahres soll der Ganztagsbetrieb starten.

Für den zuvor geplanten Umbau und die Verlegung von Klassenräumen hatte die Stadt mit Kosten von etwa 350 000 Euro kalkuliert.

Der jetzt im Rohbau fertiggestellte Anbau wird nach Vollendung mit Kücheneinrichtung insgesamt 850 000 Euro kosten.

Warum sind die Kosten für eine Mensa an dieser Nordenhamer Grundschule, die kontinuierlich etwa 150 Schüler zählt, so stark gewachsen? Baudezernentin Ellen Köncke nennt auf diese Frage der NWZ diese Gründe:

Der Raum sei größer als im ursprünglich geplanten Umbau. Eine neue Starkstromleitung habe gelegt werden müssen. Zudem sei Pfahlgründung nötig geworden (alleine dafür mussten 50 000 Euro bezahlt werden; 12 etwa 20 Meter tiefe Betonpfähle sind in den Erdboden gebracht worden).

Im Zuge der Verzögerungen und Finanzierungsprobleme hat sich die Möglichkeit ergeben, einen Großteil der Kosten durch Fördergeld von Bund und Land aus einem neu aufgelegten kommunalen Investitions-Förderprogramm zu decken. Rund 605 000 Euro Zuschuss sind der Stadt bewilligt worden, so dass sie selbst „nur“ etwa 245 000 Euro aufbringen muss.

Der Mensa-Anbau im Stadtteil Atens bietet Platz für 84 Schüler auf einer Fläche von 129 Quadratmetern. Die Gesamtschülerzahl der zweizügigen Grundschule Atens liegt bei etwa 150.

Schulleiterin Birgit Wulf rechnet damit, dass diese Zahl in den nächsten Schuljahren stabil bleiben wird. Sie geht davon aus, dass ab 1. Februar etwa 40 Schüler das Mensa-Angebot nutzen werden und diese Zahl rasch auf etwa 60 steigen wird.

Elternratsvorsitzender Andrè Tiemann ist froh, dass die Initiativen der Eltern jetzt doch noch zum Erfolg führen: „Das hat lange gedauert. Das Warten hat sich aber gelohnt, weil jetzt der Anbau kommt, den Lehrer und Eltern für nötig halten. Ein Umbau wäre nicht viel mehr als ein Notbehelf geworden.“