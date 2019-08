Atens Christine Rüdebusch war froh, endlich mit einem verbreiteten Vorurteil aufräumen zu können. Nein, in der Pflege werde nicht überall schlecht bezahlt, lautete die Botschaft der Einrichtungsleiterin des Stollhammer Pflegeheims Haus Christa.

Christine Rüdebusch war mit ihrer Einrichtung zum ersten Mal zu Gast bei der Auszubildendenbörse. Die Veranstaltung fand am Freitagnachmittag zum zweiten Mal im Atenser Möbelhaus Wohncenter statt. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr waren diesmal zwei Dutzend Ausbildungsbetriebe aus Industrie, Handwerk, Gastronomie, Gesundheitspflege, Tourismus, Handel, Büro und Verwaltung dabei, um sich und ihre Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten vorzustellen.

„Null Berufserfahrung“

Die meisten kamen aus Nordenham. Vertreten waren aber ebenso Arbeitgeber aus Butjadingen, Stadland und Brake sowie die Agentur für Arbeit. „Die Resonanz ist dieses Mal wieder sehr positiv gewesen, sowohl von den Unternehmen aus der Region als auch von den Jugendlichen“, freute sich Hendrik Lenz, der Geschäftsführer des Einrichtungshauses. „Und das trotz der hochsommerlichen Temperaturen.“

Die künftigen Schulabgänger waren allein, in Kleingruppen oder mit ihren Eltern gekommen, um sich ausgiebig über ihre individuellen Ausbildungsmöglichkeiten beraten zu lassen – beispielsweise von Christine Rüdebusch vom Haus Christa. Die Einrichtung bietet Ausbildungsplätze in Gesundheitspflege, Hauswirtschaft und die Möglichkeit des dualen Studiums an. Sechs Semester dauert der Studiengang Bachelor of Science Pflege mit dem Studienort Osnabrück.

Zudem ist es möglich, im Haus Christa in den verschiedensten Bereichen Praktika und ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) zu absolvieren. Tim Maake nutzt diese Gelegenheit. „Ich hatte null Berufserfahrung“, gibt er zu. „Ich habe mich durch das FSJ wirklich weiter entwickelt und werde voraussichtlich nächstes Jahr eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger beginnen.“

Entspannter Markt

Auch Tira-Lynn Hoyer, Dennis Halmovski, Tarek Büsing und Kevin Stolle, die bei Steelwind ihre Ausbildung absolvieren und am Freitag zahlreiche Jugendliche berieten, empfehlen unbedingt ein mindestens einwöchiges Schnupperpraktikum vor der Ausbildung.

Ähnlich sieht das Berufsberater Kay Schiwy. Weil sich der Ausbildungsmarkt in den vergangenen Jahren für die Schulabgänger entspannt habe, setzten sich viele Jugendliche weniger mit den konkreten Inhalten des jeweiligen Berufsbildes auseinander. „Sie haben ja die Sicherheit, auf jeden Fall irgendetwas zu bekommen. In den 1980er und 1990er Jahren hat das dazu geführt, dass viele Ausbildungen abgebrochen wurden“, erklärte der Mitarbeiter der Agentur für Arbeit.

Aber es gibt eben auch viele Jugendliche, die sich frühzeitig informieren. So wie beispielsweise Timon Vollmerding, der Schüler der Jahrgangsstufe 11 ist und mit einem dualen Studium im Bereich Maschinenbau nach dem Abitur in zwei Jahren liebäugelt. Am Freitag tauschte er sich auf einem Sofa in der Ausstellung des Möbelhauses intensiv mit Aileen Bajrami aus, die bei Premium Aerotec den inhaltlich vergleichbaren dualen Studiengang Verbundwerkstoffe absolviert. Das Gespräch der beiden kam übrigens rein zufällig zustande. Aileen Bajrami war eigentlich nur zu der Ausbildungsbörse gekommen, um ihre Cousine zu begleiten, die noch einen Ausbildungsplatz sucht.