Frage: Als erstes die Kardinalfrage: Das lachende und das weinende Auge – was überwiegt bei Ihrem Abschied?

Ulrike Peine-Müller: Bis vor kurzem überwog noch das weinende Auge, da ich mich sehr mit „meiner“ Schule identifiziere. Zunehmend wird das lachende Auge größer. Bis vor kurzem überwog noch das weinende Auge, da ich mich sehr mit „meiner“ Schule identifiziere. Zunehmend wird das lachende Auge größer.

Frage: Wann fassten Sie den Entschluss, den Lehrerberuf zu ergreifen?

Peine-Müller: Ich fasste sehr früh den Entschluss „Kindergärtnerin“ zu werden, weil ich beruflich immer mit Kindern zu tun haben wollte. Meine Mutter – selbst Lehrerin – brachte mir dann den Lehrerberuf nahe.

Frage: Ist Ihnen Ihr erster Schultag in Moorriem noch gegenwärtig?

Peine-Müller: Sehr gegenwärtig sogar, denn ich ging nicht freiwillig an diese Schule, sondern wurde dorthin versetzt. Ich wurde von der einen Kollegin, den beiden Kollegen und den Kindern sehr positiv aufgenommen, aber ich fand es in Moorriem an der damaligen Grundschule Eckfleth so schrecklich, dass ich nur geheult habe und mir schwor, keinen Tag länger als unbedingt nötig hier zu verbleiben – das war 1978.

Von 1980 bis 1982 gingen mein Mann und ich dann in den Entwicklungsdienst nach Kamerun. Nach unserer Rückkehr landete ich dann nach einem kurzen Aufenthalt am Schulzentrum Elsfleth wieder an der Grundschule Eckfleth.

Zur Person Ulrike Peine-Müller wurde 1952 in Sachsen-Anhalt geboren In Ostfriesland besuchte sie die 1. bis 13. Klasse und machte in Emden ihr Abitur Pädagogik hat sie an der Pädagogischen Hochschule in Oldenburg studiert. Am 1. Februar 1975 nahm sie ihren Dienst an der Grundschule in Elsfleth auf Nach Eckfleth wurde Ulrike Peine-Müller am 1. August 1978 versetzt. Von 1980 bis 1982 war sie beurlaubt und arbeitete als Entwicklungshelferin in Kamerun (Westafrika). Am 1. August 1982 kehrte sie an die Grundschule Eckfleth zurück Zur Schulleiterin in Eckfleth wurde sie am 1. August 1988 ernannt. Am 1. Februar 2018 geht sie in den Ruhestand Das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe „Kinder brauchen Wurzeln und Flügel“ hat Ulrike Peine-Müller an den Beginn ihrer Tätigkeit als Schulleiterin gestellt – und es mit dem Zusatz „und Liebe und Grenzen“ erweitert. „Wurzeln“ ist der heimatkundliche Aspekt, „Flügel“ das Comenius-Projekt (Umweltschule in Europa). www.grundschule-moorriem.de

Nun wusste ich die Arbeit an dieser Schule mehr und mehr zu schätzen.

Da ich selbst Land- und Landwirtskind bin, fühlte ich mich dann doch sehr schnell auch in diesem ländlichen Bereich wohl. Als ich 1988 dann Schulleiterin wurde, krempelte ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen und meinem Kollegen die Ärmel hoch, um aus dieser Schule etwas zu machen.

Frage: Grundschüler 1975 zu Grundschüler 2018 – worin unterscheiden sich die Mädchen und Jungen? Waren sie damals „braver“ oder ist der Umgang mit den Lehrkräften heute ungezwungener?

Peine-Müller: Die Grundschüler zu Beginn meiner Dienstzeit waren natürlich eine andere Generation als die heutigen Kinder, wobei ich das nicht wertend verstanden wissen möchte. Früher waren die Kinder angepasster, das ist richtig. Heute sind die Kinder aufgeschlossener und auch selbstbewusster, was den Unterricht auch sehr beleben kann.

Natürlich haben wir heute auch bei den Lehrkräften eine andere Generation.

Frage: Inklusion, Jahrgangsgemischte Eingangsstufe und neue Lehrmethoden – hat sich das alles zum Wohle des Unterrichtens entwickelt?

Peine-Müller: Das ist eine Frage, die sich so einfach und in knappen Worten nicht beantworten lässt, da sie zu vielschichtig ist.

Das Thema Inklusion haben wir bei unseren Besuchen in unserer schwedischen Partnerschule im Rahmen unseres europäischen Comenius-Projektes so kennengelernt, wie Inklusion funktionieren sollte. Leider fehlen bei uns an den Schulen die entsprechen Ressourcen personeller und materieller Art.

Die jahrgangsgemischte Eingangsstufe ist ein Unterrichtsmodell, was dem häuslichen Geschwistermodell entspricht, wo die jüngeren Geschwister von den älteren lernen. Den Kindern kommt diese Art des Lernens sehr zugute, da jedes Kind sehr individuell gefördert werden kann.

Frage: Wurde nach Ihrer Ansicht der spezielle Charakter der Grundschule durch die ländliche Umgebung besonders geprägt?

Peine-Müller: Natürlich wurde und wird die Arbeit an der Natürlich wurde und wird die Arbeit an der Grundschule Moorriem durch den ländlichen Charakter geprägt, so wie jede Schule durch ihr soziales Umfeld geprägt wird. In diesem Zusammenhang möchte ich dankend erwähnen, dass die Eltern und teilweise auch die Großeltern unserer Schülerinnen und Schüler alle Aktivitäten der Schule stets wohlwollend mitgetragen und sich auch aktiv daran beteiligt haben.

Frage: Die in den vergangenen Jahren vollzogenen Projekte und Wettbewerbsteilnahmen wurden vielfach mit Preisen ausgezeichnet...

Peine-Müller: ...ja, wir haben zahlreiche Preise gewonnen und an vielen Projekten teilgenommen. Projekte und Wettbewerbe sind immer mit einem gewissen Quantum an Mehrarbeit verbunden, aber sie bereichern stets den Unterricht und beflügeln das pädagogische Tun enorm.

Frage: 2005 wurde die Schulhymne „Aus dem schönen Niedersachsen kommen wir“ aus der Taufe gehoben. Wer hat dafür die Initialzündung gegeben?

Peine-Müller: Die Idee eines Schulliedes befand sich lange in meinem Kopf. Da ich aber selbst nicht vom Fach bin, musste die Idee warten, bis wir eine Musiklehrerin an die Schule bekamen, die sich an dieses Projekt herantraute.

Frage: Mit der Auszeichnung Plattdüüsch School und Pilotschule Plattdeutsch hat die Moorriemer Grundschule in Elsfleth ein Alleinstellungsmerkmal. „Schnacken“ sie selber auch Platt?

Peine-Müller: Ich kann platt schnacken, seitdem ich eingeschult wurde. Damals zogen wir nach Ostfriesland und alle meine Mitschülerinnen und Mitschüler sprachen Plattdeutsch. Da blieb mir nichts anderes übrig, als ganz fix die Sprache zu lernen, um nicht in eine Außenseiterposition zu rutschen.

Die plattdeutschen Aktivitäten der Grundschule Moorriem sind im Schulprogramm verankert, um den heimatkundlichen Aspekt unserer Arbeit zu stärken. Sie tragen auf jeden Fall zur Wertschätzung der Sprache bei. Kein Mensch muss sich heute schämen, wenn er Plattdeutsch spricht – im Gegenteil! Die Sprachwissenschaften haben längst belegt, dass es eine Bereicherung für jedes Kind ist, wenn es zweisprachig aufwächst.

Frage: Zum Schluss: Wird es für eine solch aktive Frau wie Sie es sind ein Ruhestand oder eher ein aktiver „Unruhestand“?

Peine-Müller: Nach 43 Jahren als Vollzeitlehrerin und fast 30 Jahren als Schulleiterin im Vollmodus wünsche ich mir erst einmal einen Ruhestand. Wie ruhig oder unruhig er dann letztlich wird, davon lasse ich mich überraschen.