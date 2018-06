Blexersande Kleine Raketen steigen lassen, eine eigene Lava-Lampe bauen, nur mit Gummibändern und einem Brett knifflige geometrische Formen nachvollziehen: Der Forschertag des Netzwerkes Haus der kleinen Forscher hatte den Fünfjährigen aus Nordenham und Umgebung am Dienstag einiges zu bieten. An diesem Mittwoch sind die verschiedenen Stände nochmals geöffnet.

Insgesamt 14 Kindertagesstätten mit mehr als 200 Mädchen und Jungen hatten sich für die zweitägige Veranstaltung im Blexersander Seenpark angemeldet. Den Forschertag hatte die Bundesstiftung vor zehn Jahren ins Leben gerufen. Anfangs fand fand er in der Stadthalle Friedeburg statt. 2015 folgte der Ortswechsel in den Seenpark.

„Hier können wir großzügiger agieren“, sagt Jochen Dudeck. Er ist der Leiter der Stadtbücherei Nordenham, die als Netzwerkpartnerin für „Nordenham und umzu“ der Stiftung Haus der kleinen Forscher das Projekt betreut. „Wir fühlen uns in der Bücherei auch der Mint-Bildung, also den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, verpflichtet“, betont Jochen Dudeck.

Interesse wecken

Die Mädchen und Jungen konnten bei diversen Experimenten mit relativ einfachen Mitteln die Natur erfahren. Zum Forschertag wurden gezielt nur die Fünfjährigen der Kitas und Kindergärten eingeladen. Denn den ein Jahr älteren Schulanfängern werde bereits viel geboten, begründet Jochen Dudeck diese Festlegung. „Die Fünfjährigen sind noch ein Jahr in der Kita, so dass hier vielleicht ihr Interesse geweckt wird und sie noch ein bisschen weiter forschen“, hofft er.

Die Mädchen und Jungen des Kindergartens Mitte waren am Dienstag nicht nur im Seenpark, um zu forschen, sondern sie hatten auch gleich einen eigenen Stand mitgebracht, um den anderen Kindern ihre Experimente zu zeigen. Die als leitende Wissenschaftler mitgereisten Schulanfänger Tyr, Fynn, Noah und Jule erklärten den Besuchern an ihrem Stand, wie das Experiment funktioniert. „Man muss eine Dose nehmen und eine Brausetablette reintun. Dann ein bisschen Wasser dazu“, schilderte Jule den Versuchsaufbau. „Schnell auf die Ladestation stellen, und dann fliegt das ganz hoch, oder manchmal hüpft es auch nur ein bisschen“, wusste Tyr zu berichten.

Ihre eigenen kleinen Lava-Lampen stellten die Mädchen und Jungen an einem der Stände des Gymnasiums Nordenham her. Die Teilnehmer der Peng-AG, die für Viert-, Fünft- und Sechstklässler angeboten wird, mischten gefärbtes Wasser mit Öl. Als sie dann eine Brausetablette hinein warfen, staunten die Kita-Kinder nicht schlecht. Denn wie bei einer richtigen Lavalampe stiegen die bunten Tropfen nach oben.

Farben waren das Thema am Stand der Grundschule Süd. Die Klasse 3b hatte Reagenzgläser und Krepppapier mitgebracht, dem sie mit Wasser die Farbe entzogen und daraus neue Farben anmischten.

Ihren Riechsinn testeten die Kinder an einem Stand der Jägerschaft. Büchereimitarbeiter Hendrik Schröder, der dort aushalf, ließ die Mädchen und Jungen an Gläsern schnuppern, die mit verschieden Dingen gefüllt waren. Den Geruch zu erkennen, war gar nicht so einfach. Den Schokoladenanteil im Schoko-Haselnuss-Brotaufstrich rochen die Kinder allerdings sofort heraus. Beim Currypulver konnten sie den Geruch zumindest als Gewürz einordnen.

Wie eine echte Blüte

Beim Lotus-Blüten-Stand des Teams der Kinder- und Jugendfarm waren Basteltalente gefragt. Die jungen Forscher schnitten Sterne aus, die bunt bemalt und an den Ecken umgeknickt wurden. Im Wasser öffneten sich die Ecken – wie bei einer echten Blüte.

Außerdem gab es verrückte Flüssigkeiten, Baumgesichter aus Modelliermasse, versteckte Knochen, selbstgebaute Vogelnester, Rehe zum Anfassen, die feine Nase eines Hundes in Aktion sowie die Gelegenheit, den Sehsinn zu testen und Dinge zu ertasten. Hinzu kamen Luftballonraketen, merkwürdige Wasserbeutel, die trotz ihrer Löcher nicht ausliefen, und Bastelmöglichkeiten mit Speckstein und Holz.