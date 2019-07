Brake „Eine harte, aber schöne Zeit“, in der „Blut, Schweiß und Tränen“ vergossen wurden, wie Laura-Marie Witting erzählt, geht zu Ende: 14 Altenpfleger und zehn Pflegeassistenten feierten ihre erfolgreich bestandene Ausbildung unter freiem Himmel in der Alloheim Seniorenresidenz in Brake. Die Auszubildenden lernten in verschiedenen sozialen Einrichtungen der ganzen Wesermarsch.

Nach Begrüßungen und einer Andacht unterhielt Pflegedienstleitung Marvin Gräb musikalisch mit „Halleluja“ und „Nur mal kurz die Welt retten“. Letzteres „machen wir ja jeden Tag“, so Irene Nicklaus, Residenzleitung des Seniorenzentrums. Die Schüler des zweiten Ausbildungsjahres der Altenpflege führten ein „Knieballett“ auf, bevor die Zeugnisse überreicht wurden und die Feier bei Kaffee und Kuchen ausklang.

Was das Tolle an der Ausbildung ist? Die Altenpflegerin Saskia Knocks mag vor allem das Gefühl, „jemandem von Nutzen sein zu können.“ Ihre Mitschülerin Raphaela Blischke „würde es jedem weiterempfehlen“, und: „Es ist meine Passion, meine Berufung.“

Geschenke gab es für die jeweils zwei Klassenbesten, Raphaela Blischke, Dustin Suhren, Nishanthan Nithianandan und Shirmal Samimi. Alle vier können nun mit ihrem Gutschein für eine Fahrt nach Helgoland „mal einen Tag Urlaub machen“, so Irene Nicklaus. Obwohl die Ausbildung nun beendet ist, gehe das Lernen weiter, erzählt sie: „Ganz viel lernt man erst im praktischen Alltag später.“

In der zweijährigen Pflegeassistenzausbildung machten ihren Abschluss: Iman Khalil, Delvin Hasan Suleiman, Kristin Jacobs, Vivien Jäschke, Christina Leube, Nishanthan Nithianandan, Michelle Rinne, Mohamad Said, Shirmal Samimi, Jumana Serhan.

Die dreijährige Ausbildung in der Altenpflege schlossen erfolgreich ab: Ricarda Arndt, Nadine Bartels, Raphaela Blischke, Nicoleta Cristea, Trixi Goewe, Jan-Henrik Jagusiak, Anna Kalies, Saskia Knocks, Mareike Nuss, Nadja Röfer, Dustin Suhren, Derya Tasyer, Tina von der Pütten, Laura-Marie Witting.