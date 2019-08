Brake Zehn junge Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt bisher kein Glück bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz hatten, starten am Montag dennoch ins Berufsleben: Den Vertrag schließen sie aber nicht mit einem Ausbildungsbetrieb, sondern mit den Grone-Schulen. Der Bildungsträger bietet seit 2010 auch in Brake am Uferweg Qualifizierungen an. Auch in Nordenham gibt es einen Standort.

„Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen“ heißt das Angebot im Behördendeutsch hölzern, abgekürzt BaE. Durch Ausbildungsbegleitende Hilfen (AbH) sollen die Jugendlichen ihre Lehrzeit – betreut von einem Sozialpädagogen, wie Heiko Dietz, Standortleiter der Grone-Schule betont. „Die enge Bindung ist wichtig, um möglichst alle Probleme der Teilnehmer aus dem Weg zu räumen.“ Diese sind zwischen 17 und 22 Jahre alt. Neben zwei Tagen in der Berufsschule und zwei in einem der Kooperationsbetriebe steht ein Tag beim Bildungsträger an. Ziel sei eine Übernahme in den Betrieb, so Dietz – wenn möglich bereits nach dem ersten Ausbildungsjahr, ansonsten aber auch nach drei Jahren. Wichtig: Am Ende der drei Jahre hätten die Teilnehmer bei Erfolg eine absolut gleichwertige Ausbildung samt Gesellenbrief.

Wichtig sei aber auch, betont Sabrina Stellert, Bereichsleiterin beim Jobcenter Wesermarsch, dass es sich bei den zehn Ausbildungsstellen um zusätzliche Stellen handelt. Man trete somit nicht in Konkurrenz zum ersten Ausbildungsmarkt, sondern ergänze diesen. Aus diesem Grund startet die Ausbildung auch erst zum 1. September. Man könne so auch einen Beitrag leisten zum Fachkräfte- und demografiebedingten Arbeitskräftemangel, so Stellert. Besonders freut sie dabei, dass sieben der zehn Teilnehmer Frauen sind, da deren Abwanderungsquote aus der Wesermarsch besonders hoch ist.

Vor allem in Handwerksberufen werden die Teilnehmer ausgebildet, aber auch Logistiker und Einzelhandel zählen zu den Ausbildungsstellen.

Für die Betriebe hat das Programm aber auch finanzielle Vorteile: Die Kosten der Ausbildung tragen – je nach Teilnehmer – Jobcenter oder Agentur für Arbeit.