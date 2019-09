Brake Die Qual der Wahl haben die Schüler von heute: Wo geht die Reise nach dem Abschluss hin?

Um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, veranstaltet das Bildungsnetzwerk Wesermarsch in Kooperation mit den Berufsbildenden Schulen (BBS) für den Landkreis Wesermarsch auch noch an diesem Mittwoch, 25. September, die Berufsfindungsmesse im Berufsbildungszentrum (BBZ) Brake.

Bereits zum 21. Mal kann man sich dort über den Einstieg in das Berufsleben informieren. Über 160 Ausbildungsberufe werden von den rund 75 Ausstellern in den Räumen des BBZ präsentiert.

Sieben Vorträge In sieben Vorträgen, die an diesem Mittwoch stattfinden, sind noch Plätze frei. Die Vorträge beginnen jeweils um 10.45, 11.30 und 12 Uhr. Zu den Vorträgen kann man sich am Infostand, im Zentrum des BBZ, anmelden. AWo: „Schule aus und nun?“ Freiwilliges Soziales Jahr und Bundesfreiwilligendienst Barghorn GmbH: Bewerbung rund um zu CRT: Bestimmt (k)ein langweiliger Beruf – Steuern und Digitalisierung Finanzamt Nordenham: Steuern, wieso, weshalb, warum? L.I.T. AG: Bist du lit? Berufskraftfahrer mal anders BBS Wesermarsch/BG: Warum lohnt sich das Berufliche Gymnasium? Hochschule Bremerhaven: Studieren an der Hochschule Bremerhaven Die Vorträge finden in verschiedenen Räumen statt. Diese sind ebenfalls am Infostand zu erfragen.

Auftakt zu der Messe war am Dienstag. Und bereits zu diesem Auftakt um 16 Uhr waren die Gänge im BBZ gut gefüllt.

„Wir arbeiten eng mit dem Landkreis zusammen und dieser gibt den Schülern glücklicherweise die Möglichkeit, an der Messe teilzunehmen“, berichtet Organisatorin Antje Motzkus-Wientjen. So würden vom Landkreis Busse organisiert, die die Schüler aus dem gesamten Landkreis zur Messe transportieren.

Man habe im kleinen Rahmen mit diesem Angebot begonnen, doch mittlerweile stößt die Berufsfindungsmesse auf eine gewaltige Resonanz. „Viele Aussteller, die gerne gekommen wären, konnten wir nicht mehr unterbringen“, bedauert die Berufsschullehrerin und stellt in Aussicht, dass im kommenden Jahr Alternativen gesucht werden sollen. „Vielleicht ja mit Zelten im Außenbereich“. Denn klar ist für Motzkus-Wientjen: „Solche Messen sind notwendig. Sowohl die Schüler als auch die Betriebe sind auf der Suche.“

Auch in diesem Jahr präsentieren sich einige Aussteller auf der Außenfläche. Bei der Dachdeckerinnung Wesermarsch kann ein Dachmodell gedeckt werden und Schieferplatten liegen bereit, die die möglichen Bewerber zurecht hämmern können.

Auf ebendieser Suche war vor zwei Jahren auch Max Hanke. Damals hatte der 18-Jährige eine Berufsmesse in Lemwerder besucht und dabei seine Ausbildungsstelle gefunden. Er wird Feinwerkmechaniker mit der Fachrichtung Maschinenbau bei der Firma aljo in Berne.

Der Aluminiumverarbeiter ist regelmäßig zu Gast auf Berufsfachmessen. „Wir versprechen uns sehr viel von den Veranstaltungen, zumal wir so in direkten Kontakt mit den Auszubildenden von morgen treten können“, sagt Ausbilder Jens von Häfen. Zum Teil würden die Schüler bereits Bewerbungsmappen zu den Messen mitbringen, berichtet der 33-Jährige.

Umfrage „Ich war bereits mehrfach auf Berufsmessen und habe dort auch schon zwei Mal einen Praktikumsplatz gefunden. Ich hab mich erst für viel interessiert, aber ich weiß jetzt, dass etwas Handwerkliches dabei sein soll.“ Svenja Wiedenhoeft (16), Rodenkirchen „Wir sind mit dem Bus hier aus Nordenham, das hat die Schule organisiert. Ich finde die Messe durchaus interessant. Was exakt ich werden will weiß ich noch nicht, aber es sollte in die Richtung Elek-trotechnik gehen.“ Jason Schroeber (14), Nordenham „Ich habe schon ein paar Stände gefunden, die mich interessieren. Ich möchte versuchen, ein Praktikum in den Ferien zu bekommen und hoffe, dass ich hier einen Arbeitgeber finde, der dafür passen könnte.“ Paula Ehring (16), Nordenham „Ich bin hier um herauszufinden, was für mich das richtige ist, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich noch Abi mache oder nicht. Eine Ausbildung zum Industriemechaniker oder Elektroniker kann ich mir auch vorstellen.“ Fynn Kuhlmann (14), Nordenham

Doch nicht nur über Ausbildungen kann man sich auf der Messe informieren. In den zahlreichen Vorträgen und Workshops geht es auch um Fragen rund um die Bewerbung, ums Studium und um das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) und den Bundesfreiwilligendienst (Bufdi).

Peter Deyle, Kreisgeschäftsführer des Deutschen Roten Kreuzes Wesermarsch, informiert an seinem Stand über diese Angebote. „Als der Zivildienst abgeschafft wurde, war klar, dass wir Probleme mit dem Nachwuchs bekommen. FSJ und Bufdi können das nicht auffangen, daher ist es für uns enorm wichtig, hier präsent zu sein“, so Deyle. Gerade angesichts des 2020 entfallenden Abiturjahrgangs stehe man vor einer enormen Herausforderung. „Ein FSJ macht Sinn, denn viele müssen sich nach der Schulzeit zurecht finden. So erhält man erste Einblicke in die Berufswelt“, wirbt Deyle für die freiwillige Verpflichtung.