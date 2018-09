Brake „Es war das erste mal dass ich im Flugzeug saß“, sagte Julián Carnino. Der 17-Jährige ist wie die zwölf anderen Schüler aus Argentinien seit dem 3. September zum ersten Mal auf deutschem Boden.

Julián rührt gerade die Vanillesoße. Denn für die 13 Austausch-Schüler und ihre vier Lehrerinnen aus Argentinien steht ein Koch-Tag an. Es gibt Brokkolicremesuppe, Sauerkraut und sowohl ein deutsches als auch ein argentinisches Schoko-Dessert.

Seit fünf Jahren gibt es den Austausch zu den Berufsbildenden Schulen in Brake schon, doch die letzten vier Jahre besuchten stets deutsche Schüler die Argentinier, dieses Jahr ist es anders herum. Eine echte Premiere. „Das ist für die ein aufregendes Projekt“, sagt Lehrer und Betreuer Florian Edzards.

Die 13 Schüler und ihre vier Lehrerinnen kommen aus der Stadt General Deheza in der Provinz Córduba. 46 Stunden dauerte die Anreise. In Argentinien besuchen sie eine allgemeinbildende Schule und streben ihr Abitur an.

Franco Heredia ist auch dabei. Er bringt das Wasser für den Brokkoli zum Kochen. Der 21-Jährige ist vor allem seiner Gastfamilie dankbar. „Das sind so liebe Menschen, sie behandeln mich wirklich wie einen Sohn“, sagt der Schüler. Er ist auf einem Bauernhof in der Wesermarsch untergekommen und hat hier zum ersten Mal frische Milch direkt von der Kuh probieren dürfen.

Eine andere Sache, die ihn von Deutschland sehr beeindruckte, war Respekt. „Die Deutschen haben vor allem und jedem Respekt. Vor anderen Menschen, der Natur, vor dem Gesetz“, sagt der 21-Jährige. Seine Lehrerin Beatriz Monetti machte die gleiche Erfahrung: „Das ist definitiv eine andere Einstellung zum Leben. Man spürt, dass die Deutschen mit allem respektvoll umgehen.“

Chocotorta in der BBS Brake BILD: Florian Edzards Chocotorta in der BBS Brake BILD: Florian Edzards Chocotorta Schokotorte auf argentinische Art: Zutaten: 400 Gramm Kekse (es eignen sich alle festeren Kakao-Kekse), 500 Gramm Karamellcreme (Dulche de Leche), 400 Gramm Frischkäse, 4 EL Quark, eine Tasse lauwarmen Kaffee, 300 ml Milch, 160 ml Sahne, und 300 Gramm Schokolade, 40 Gramm Butter. Zubereitung: 1.) Karamellcreme, Frischkäse und Quark 2-3 Minuten verquirlen. 2.) Kekse in Kaffee tunken und auf dem Boden der Kuchenform auslegen. 3.) Mit der Füllung aus Karamellcreme die Keksschicht bestreichen. 4.) Weitere Schichten aus Keksen und Füllungen auflegen. Die letzte Schicht ist eine mit Füllung. 5.) Kuchen drei Stunden in den Kühlschrank stellen. 6.) Milch mit Schokolade erhitzen, bis eine gleichmäßige Creme entsteht. Diese gleichmäßig über den Kuchen geben, auskühlen lassen.

Monetti sind auch die vielen Fahrradfahrer aufgefallen. „In Argentinien ist Fahrradfahren gefährlich, da es keine Fahrradwege gibt und sie immer zwischen den Autos auf der Straße fahren müssen“, sagt sie.

Mit einem Klischee will die argentinische Englisch-Lehrerin auch gerne aufräumen: „Ich hatte gedacht, die Deutschen wären so ernst und kaltherzig, aber das habe ich nicht so erfahren, sie sind sehr freundlich und offenherzig zu uns.“ Dass man Fremden auf offener Straße einen Rat gibt, ihnen weiterhilft, das wäre in ihrem Land nicht Gang und Gäbe.

„Hast du schon einmal Brokkoli gegessen?“ – Lehrerin Monetti übersetzt die Frage ins Spanische; so gut sitzt das Englisch bei den Schülern nicht. „Nein noch nie, aber ich bin mutig, ich probiere es“, sagt der 17-jährige Julián. Gemeinsam mit zwölf Schülern einer Berufsfachschulklasse für Gastronomie der BBS Brake und deren Lehrerin Angelika Vahlenkamp decken die Austauschschüler die Tische. Die Verständigung läuft gut. „Ein bisschen mit Händen und Füßen, dann klappt es“, schmunzelt Vahlenkamp. Das es dabei ein bisschen chaotischer als sonst in der Schulküche abläuft, ist heute einmal zu verzeihen, auch für die deutschen Schüler ist das eine neuen Erfahrung.

Nachdem die Brokkolicremesuppe gegessen ist, machen sich die Schüler an die argentinische Schokotorte. Monetti weiß genau, was da hinein muss. „Es kommen ganze Keksstücke zwischen den Teig, und wichtig ist auch die Karamellcreme“, sagt die Lehrerin. Neben der argentinischen „Chocotorta“ gibt es noch Schokopudding mit Vanillesoße.

Ins Leben gerufen wurde dieser Austausch vor fünf Jahren von der Lehrerin Ariane Gehl. Seit dem wird er finanziell mit Reisekostenzuschüssen und Projektgeldern vom Auswärtigen Amt und der Initiative Partnerschulen im Ausland (Pasch) unterstützt.

Bis zum 25. September wird der Besuch aus Südamerika bleiben. Bis dahin haben sie noch viel vor. „Wattwandern in Eckwarderhörne, das Mercedes-Werk in Bremen und Marikom in Elsfleth besichtigen“, zählt Lehrer Florian Edzards einige Aktivitäten auf. Doch erstmal warten deutscher Schokopudding und argentinische Torte.