Brake Die Planungen für eine neue Grundschule sowie Kindertagesstätte (Kita) an der Ladestraße in Brake sind vorangeschritten. Die Verwaltung hat in der Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Kindertagesstätten die derzeitigen Planungen präsentiert.

Neubau Grundschule

Im nördlichen Bereich der Ladestraße soll mit dem Rücken zu den Bahngleisen der Neubau der Grundschule Harrien entstehen. Geplant ist ein ebenerdiges, eingeschossiges Gebäude, das so auch barrierefrei ist, erklärte Uwe Schubert, Leiter des zuständigen Fachbereichs. In Abstimmung mit der Schulleitung sei ein Raumkonzept für die 1800 Quadratmeter große Einrichtung entwickelt worden. Unter anderem seien acht Unterrichtsräume geplant sowie vier Förderräume, die jeweils von zwei Klassen aus begehbar sein sollen. Im Gegensatz zu früheren Planungen soll die Mensa für die Ganztagsschule in das Gebäude integriert werden.

Die aktuelle Kostenschätzung liege bei fünf Millionen Euro, die auf die Haushaltsjahre 2019/20/21 verteilt werden sollen, berichtete Schubert. Ziel sei es, die Planung im kommenden Jahr abzuschließen und Ende 2019 oder Anfang 2020 mit den Bauarbeiten zu beginnen. 2021 soll die Schule in Betrieb gehen. „Das ist ein sehr sportliches Ziel, aber wir wollten uns auch unter Druck setzen“, sagte Bürgermeister Michael Kurz. Im nächsten Schritt sollen die Verhandlungen mit dem Grundstückeigentümer über den Kauf des Geländes abgeschlossen werden.

Auf die Frage von Ratsfrau Kirsten Günther (Grüne), wie es auf dem Gelände mit Altlasten im Boden aussehe, erwiderte Kurz, dass es wohl temporäre Belastungen gegeben habe. Genauere Auskünfte werde der Umweltbericht im Rahmen der Bauleitplanung geben.

Neubau Kita

Gegenüber der geplanten Grundschule auf der anderen Seite der Ladestraße soll eine neue Kita mit drei Kindergarten- und einer Krippengruppe entstehen. Die Trägerschaft soll die katholische Kirchengemeinde Brake übernehmen. Dafür ziehen die beiden Kindergartengruppen mit 43 Plätzen aus der Gartenstraße in die Ladestraße um. Da die Fördermittel der Krippengruppe in der Gartenstraße an den dortigen Standort gebunden sind, soll diese von der Stadt Brake weitergeführt werden.

Darüber hinaus ist geplant, nach Fertigstellung der neuen Einrichtung an der Ladestraße, die Kitas „BBZ Kindergarten“, Träger ist der Landkreis Wesermarsch, und „Haus des Lebens“ der Caritas Wesermarsch aufzulösen. Am BBZ Kindergarten gebe es Probleme mit der Raumgestaltung, insbesondere im Außenbereich, und im Gebäude des „Haus des Lebens“ soll das neue Familienzentrum der Caritas entstehen. Die dadurch fehlenden Plätze sollen in der neuen Einrichtung geschaffen werden. Außerdem sollen den Mitarbeiterinnen dort Arbeitsplätze angeboten werden. Insgesamt sind an der Ladestraße 75 Kindergarten- und 15 Krippenplätze geplant.

Wie Kurz berichtete, habe es ein Gespräch mit Vertretern des Offizialats in Vechta gegeben. Von dieser Seite war überlegt worden, ein freigewordenes Haus in der Gartenstraße zu erwerben und dort eine neue Kita zu errichten. Doch nach den Gesprächen in Brake und der Vorstellung der Planungen zur neuen Kita an der Ladestraße, seien die Vechtaer Vertreter von dem Standort überzeugt gewesen und von ihren Überlegungen abgerückt. „Wir stehen für Gespräche aber jeder Zeit zur Verfügung“, betonte Kurz. Derzeit gelten aber die bisherigen Beschlüsse sowohl der katholischen Kirchengemeinde als auch der Braker Politik für die Ladestraße.