Brake Die Kindertagespflege hat sich in den zurückliegenden Jahren quantitativ und qualitativ erfolgreich weiterentwickelt. Für die Weiterentwicklung der Betreuungsqualität ist die Qualifizierung der Kindertagespflegepersonen der wichtigste Schlüssel. Das deutsche Jugendinstitut hat das neue Kompetenzorientierte Qualifizierungshandbuch (OHB) entwickelt. In Zukunft wird die Fortbildung zur Kindertagespflegeperson von 160 auf 300 Unterrichtseinheiten erhöht und durch Praktika und Selbstlerneinheiten ergänzt.

Der erste Kursus nach dem neuen kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch (QHB) Kindertagespflege wird ein Aufbaukursus sein für Kindertagespflegepersonen, die über eine Pflegeerlaubnis verfügen und bereits mindestens drei Jahre tätig sind. Die Fortbildung startet am Montag, 16. September, in den Räumen der Kreisvolkshochschule (KVHS) Brake an der Bürgermeister-Müller-Straße 35. Die Fortbildung ist tätigkeitsbegleitend und findet montags und mittwochs von 18 bis 21 Uhr sowie an einem Samstag im Monat von 9 bis 15.30 Uhr statt. Der Kursus umfasst 140 Stunden. Inhalte des Kurses sind, die eigenen Kompetenzen zu reflektieren, weiterzuentwickeln und auszubauen. • Für Montag, 1. Juli, laden die KVHS, die Familien- und Kinderservicebüros (FuKs) sowie Peter Büsching-Czerny vom Landkreis Wesermarsch zu einem Infoabend in den Räumen der KVHS Brake ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. An dem Abend werden die Kursinhalte vorgestellt und auf Fragen der Teilnehmer eingegangen.