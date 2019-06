Brake Ein deutlich gestiegener Bestand an Hörbüchern (von 7420 auf 8308), ein leichter Zuwachs in den Bereichen Belletristik (von 6656 auf 6759) und DVDs (von 1988 auf 2033, Schwerpunkt Kinder- und Jugendfilme), ein nahezu gleichgebliebener Umfang an Gesellschaftsspielen (von 92 auf 94) und Zeitschriftentiteln (36 zu 36) sowie ein abgespecktes Sortiment im Bereich der CDs (von 1391 auf 1279) – so lässt sich der Bestand, den die „Georg-von-der-Vring“-Kreisbibliothek in Brake für ihren Jahresbericht 2018 ermittelt hat zusammenfassen.

Blickt man auf die Entleihungen, so sticht die steigende Nachfrage im Bereich Zeitschriften (von 3821 auf 4328) ebenso hervor wie die weiter schwindende Nachfrage nach Sachliteratur (von 4482 auf 4004). Hörbücher bleiben der Bestseller mit 24380 Entleihungen, gefolgt von Kinder- und Jugendbüchern (13640) und Belletristik (11388). Weiterhin haben 740 Leserinnen und Leser die Bibliothek im vergangenen Jahr genutzt, darunter 183 neu hinzugewonnene Mitglieder. Gleichwohl ist bei konstanter Mitgliederzahl die Zahl der Entleihungen insgesamt rückläufig.

Gemütliche Lese-Ecke

Doch was sagen die einzelnen Zahlen eigentlich aus? „Die Zahlen lassen Rückschlüsse darauf zu, wie sich das Ausleihverhalten verändert hat und wie die Kreisbibliothek diesem Rechnung trägt“, bilanziert Martin Bolte, Pressesprecher des Landkreises Wesermarsch. „Aber“, betont Bolte zugleich: „Die Zahlen vermögen nicht zu zeigen, mit welch großem Engagement die Mitarbeiterinnen vor Ort sich tagtäglich dafür einsetzen, allen Kunden ein attraktives Angebot vorzuhalten, welches mit der Zeit geht und obendrein einen Eventcharakter besitzt.“

Bolte weiter: „Faktoren wie der Wohlfühlcharakter und die Aufenthaltsqualität, die aus dem persönlichen Kontakt und der fachkundigen Beratung sowie der Leseecke samt Kaffee, Tee und Keksen resultieren, sind es, die die Kreisbibliothek auszeichnen und so besonders machen – eine Art entschleunigende Enklave in einer schnelllebigen Zeit“, so der Pressesprecher.

Kinder-Treff

Für Kinder wird der Kinder-Treff angeboten. Nächster Termin – dieses Mal zum Thema „Sommer – ist Donnerstag, 20. Juni. Drei- bis Siebenjährigen wird von 15.30 bis 16.30 Uhr kostenlos in der „Georg-von-der-Vring“-Bibliothek aus Bilderbüchern vorgelesen.

„Wir organisieren derartige Veranstaltungen bewusst offen für alle Interessierten, um unserem Bildungsauftrag gerecht zu werden und Menschen, die uns vielleicht noch nicht kennen, zu ermutigen uns kennenzulernen“, erläutert Bibliotheksleiterin Gabriele Arndt. „Viele, die zum ersten Mal bei uns sind, sind erstaunt, welch großes Angebot aus den unterschiedlichsten Bereichen bei uns vorzufinden ist“, freut sie sich. Gleichwohl gibt sie zu bedenken: „Obwohl es uns schon lange gibt, ist dieses etlichen Bürgern aus Brake und den umliegenden Gemeinden nicht bekannt. Dem versuchen wir aktiv gegenzusteuern.“

Und dieses sei angesichts der wachsenden Online-Nachfrage in puncto E-Books und Film-Streaming wichtiger denn je. „Wir bekommen die Konkurrenz von Netflix und Co zu spüren“, berichtet Gabriele Arndt. „Dies lähmt uns nicht, sondern motiviert uns nur noch mehr.“

Viele Bestseller

Ein Highlight, auf das Gabriele Arndt und ihre Kolleginnen besonders stolz sind, sind die Spiegel-Bestseller: „Wir haben immer brandaktuell die Top 20 der Spiegel-Belletristik-Hitliste im Sortiment“, so Arndt. Auch die so genannte „Onleihe“, bei der im Verbund mit anderen Büchereien insgesamt knapp 122 000 Bücher online zur Verfügung stehen, belegt die Kundenorientierung der Braker Bibliothek.