Brake Am vergangenen Samstag wurden in Brake insgesamt 127 Mädchen und Jungen in die Braker Grundschulen und die Pestalozzischule eingeschult. Am Montag begann dann für die neuen Schülerinnen und Schüler der Schulalltag mit vielen neuen Eindrücken. Sie lernten ihre Mitschüler, die Lehrer und die Schule kennen und wurden von allen herzlich willkommen geheißen.

Auf dieser Seite stellen wir die neu aufgenommenen Schüler an den Grundschulen Eichendorffschule, Kirchhammelwarden und Golzwarden vor.

Auf einer weiteren Seite am Samstag folgen dann noch die Erstklässler der Grundschulen Boitwarden und Harrien sowie die Erstklässler der Pestalozzischule.