Brake Die Grundschule Boitwarden erwartet an diesem Samstag, 17. August, zur Einschulung 43 Mädchen und Jungen. Mit den Kindern wird die Grundschule zwei Klassen bilden. Das Programm für die Erstklässler beginnt am Samstag um 9 Uhr mit dem Einschulungsgottesdienst in der Kirche Brake-Nord, den der Kreisschulpfarrer Fritz Pinne halten wird. Danach geht es in die Turnhalle, wo die Abc-Schützen ab 10 Uhr begrüßt werden und dann in ihren Klassen den ersten Unterricht erleben. An der Grundschule Boitwarden werden zurzeit 180 Kinder unterrichtet.

An der Grundschule Kirchhammelwarden sind es 19 Mädchen und Jungen, die ihrem ersten Unterricht entgegenfiebern. Um 8.45 Uhr beginnt für sie der Gottesdienst in der Friedrichskirche, im Anschluss geht es in die Schule und für sie in die 1. Klasse. An der Schule werden 98 Mädchen und Jungen unterrichtet.

In Golzwarden sind es 17 Mädchen und Jungen, die eingeschult werden. Die Schule ist mit 64 Kindern einzügig. Der Einschulungsgottesdienst beginnt um 9 Uhr in einem Zelt vor der St.-Bartholomäus-Kirche, die durch einen Brand schwer beschädigt worden ist. Danach geht es in die Grundschule.

Zwei erste Klassen werden an der Grundschule Harrien für 33 Mädchen und Jungen gebildet. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Stadtkirche, um 10 Uhr startet die Einschulungsfeier. Viertklässler werden ein Theaterstück aufführen, die Eltern der Zweitklässler sorgen für die Caféteria. 137 Kinder werden zurzeit unterrichtet.

An der Eichendorff-Grundschule werden am Samstag 14 Kinder eingeschult. Der Gottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Kirche St. Marien. Die erste Unterrichtsstunde erleben die Erstklässler anschließend mit ihren Patenkindern aus der Eingangsstufe. Rund 60 Kinder besuchen die katholische Grundschule.