Brake Neben den Kfz-Mechatronikern gibt es noch zwei oder drei Berufe, die von so einem hohen technologischen Wandel betroffen sind, schätzt Arnim Weigelt, Teamleiter der Kfz-Abteilung an der Berufsbildenden Schule (BBS) Wesermarsch in Brake.

Um diesem steten Wandel Rechnung zu tragen trifft sich der Arbeitskreis 8 der BBS in Niedersachsen regelmäßig, um sich über neue Unterrichtsinhalte, Anschaffungen der teilnehmenden Schulen und technische Veränderungen in der Kfz-Branche auszutauschen. Vertreten im Arbeitskreis 8 sind die BBS Wesermarsch, Oldenburg, Ammerland, Cloppenburg, Lohne, Wildeshausen, Delmenhorst und Friesoythe. Aus den Schulen war jeweils ein Vertreter als Multiplikator bei dem Treffen anwesend. „Ein- bis zweimal im Jahr kommen wir so zusammen, um uns auszutauschen und Innovationen weiter zu vermitteln“, erzählt Weigelt.

Eine solche Innovation ist etwa das von der BBS Wesermarsch angeschaffte Erdgasfahrzeug, für das Lehrer Wolf Teggemann seit kurzem auch rote Nummernschilder vom Landkreis erhalten hat. „Das Fahrzeug darf nun für unterrichtliche Zwecke verwendet werden“, erklärt der Braker. Die Wahl ist bewusst auf einen Audi A3 G-Tron gefallen. Zum einen sei das Auto „voll mit dem Fahrerassistenzsystem“, zum anderen hält Teggemann den Erdgasantrieb, im Vergleich zu Elektroautos, für eine sinnvolle Alternative. „Auch Elektroautos sind auf fossile Energieträger angewiesen“, argumentiert der 53-Jährige.

Neben dem Informationsaustausch absolvieren die Lehrer auch eine Fachpraxiseinheit im Kfz-E-Labor in der BBS in Brake. Eine weitere Innovation, über die längst nicht alle BBS im Arbeitskreis verfügen. Das E-Labor besteht aus Modellen von Licht- und Klimaanlagen, an denen die Diagnostik geübt werden kann. „Wir erstellen hier Unterrichtsinhalte, dementsprechend ist neben der Methodik auch immer die Didaktik ein Thema“, weiß Weigelt.

Die technischen Neuerungen haben nicht nur bei der Anschaffung eines Neuwagens einen Preis – die Modelle kosteten pro Stück rund 30 000 Euro, wie der Landesfachberater Manfred Briesemeister berichtet. Die Kooperation mit den Herstellern funktioniere zwar gut, aber „es wird nichts verschenkt“, so der 57-jährige Osnabrücker. Die Schulen seien auf die Gelder der öffentlichen Hand angewiesen. „Die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wesermarsch funktioniert zum Glück sehr gut“, hebt Andreas Ebben, Lehrer an der BBS Wesermarsch, hervor.

Die Fortbildung dient den Lehrkräften zum einen als Plattform für den Erfahrungsaustausch. Darüber hinaus werden wichtige Neuerungen von den Lehrern vorgestellt. So berichten die Lehrkräfte von den Fortbildungen der Landesfachberatung und der Kfz-Hersteller, die nicht von allen, sondern nur von einzelnen Lehrern besucht werden.

Davon profitieren rund 1400 Schüler an den im Arbeitskreis befindlichen BBS. Überdies geben die anwesenden Lehrkräfte das Gelernte an die rund 60 Fachlehrer in dem Arbeitskreis weiter.