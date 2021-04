Bildung in Brake: Lernen auf neuem Niveau

Brake In dieser Woche startet die Schule wieder, und am Braker Gymnasium warten nagelneue, mit der neuesten Technik ausgestattete Räume. Auch wenn diese im Distanzunterricht noch nicht live von den Schülerinnen und Schülern erlebt werden können – sie können sich auf ein Lernen auf neuem Niveau freuen.

In einem Anbau an die Schule sind drei neue Klassenzimmer entstanden, zwei allgemeine Unterrichtsräume und ein Physikraum mit Vorbereitungsraum. Ausgestattet sind sie mit Digitalboards, ergonomischen Stühlen, Schallschutzinstallationen und einer modernen Belüftungsanlage. 1,6 Millionen Euro hat der Anbau gekostet, noch einmal 200 000 Euro die Ausstattung. Neu eingerichtet wurde im Zuge der Baumaßnahmen auch ein weiterer Klassenraum, außerdem wurden die Biologieräume neu aufgeteilt. Es gibt nun vier Biologieräume statt vorher drei.

Besonders stolz war Schulleiterin Silvia Warns bei der offiziellen Einweihung der Räume gemeinsam mit einigen Kollegen, Landrat Thomas Brückmann und Mitarbeitern des Landkreises auf den neuen Physikraum. „Die Investitionen haben sich gelohnt“, sagte Warns. Sie bedankte sich für die große Unterstützung der Kreisverwaltung bei dem Projekt. „Alle im Kollegium sind begeistert“, sagte sie.

Nun fehlt noch die Begeisterung der Schüler. „Wir hoffen, dass wir sie bald wiedersehen“, so Warns. „Da spreche ich für alle Kolleginnen und Kollegen. Die Arbeit habe sich sehr verändert. „Es hat aber auch gleichzeitig einen Riesenschub in Richtung Technik gegeben“, sagte die Schulleiterin. „Wir versuchen, die Schüler so gut es geht im Home-Schooling zu betreuen. Die Erfahrungen, die wir jetzt machen, werden uns auch im künftigen Schulleben nutzen“, ist sie überzeugt.