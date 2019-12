Brake Mehr Geld müsse in die Bildung fließen und sich die Bundesländer auf ein einheitliches System verständigen. Nur dann könne Deutschland konkurrenzfähig bleiben, sagte der Bildungsforscher Professor Dr. Dr. Dr. Wassilios Fthenakis bereits vor sieben Jahren. Seitdem hat sich allerdings noch nicht viel getan. Der prominente Wissenschaftler, der neben zahlreichen Aktivitäten auch Ehrenpräsident des Didacta-Verbandes ist, war jetzt zu Gast als Referent in Brake.

Anlass war der Fachtag der Koordinierungsstelle für Sprachbildung und Sprachförderung in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Wesermarsch. Das Thema lautete „Wie machen wir die heranwachsende Generation stark, damit sie den Anforderungen, Belastungen und Herausforderungen der Zukunft standhält?“

Mit einem eindringlichen Appell im Mai 2019 hatte Wassilios Fthenakis auf die Bildung als Schlüssel für die nachhaltige individuelle und gesellschaftliche Entwicklung hingewiesen: „Kinder werden gesellschaftliche Herausforderungen bewältigen müssen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können, und dabei Technologien einsetzen, die noch gar nicht erfunden wurden.“

Die Teilnehmer aus den unterschiedlichsten Arbeitsbereichen der frühkindlichen Bildung erlebten jetzt in Brake einen äußerst informativen und qualifiziert gestalteten Nachmittag. Sie erfuhren, mit welch dramatischen Veränderungen sie in Zukunft zu rechnen haben – und zwar nicht nur auf dem Gebiet der Digitalisierung mit all ihren Konsequenzen. Kinder auf eine Welt vorzubereiten, die einen immer schnelleren Wandel aufweise, sei die größte Herausforderung. Der Kernsatz, dass Kinder ihre Welt ko-konstruktiv mit den beteiligten Erwachsenen erschaffen, war eine ergiebige Grundlage für das Nachdenken über das Handeln von Eltern, Fachkräften in den Kitas und Pädagogen in den Schulen. (In ko-konstruktiven Prozessen lernen Kinder, wie man untereinander und gemeinsam mit Erwachsenen in einer Lerngemeinschaft Probleme löst.)

An die Adresse der Träger gerichtet war die Überlegung, wie wohl Räume gestaltet sein sollten, in der diese Art von Bildungserwerb stattfinden kann. Die Fachkräfte zeigten sich in ihren Rückmeldungen sehr beeindruckt von den Erkenntnissen und Kompetenzen des Referenten.