Brake Wie lässt sich die Inklusion an den weiterführenden Schulen umsetzten. Mit diesem Thema beschäftigen sich derzeit die Lehrkräfte der IGS Brake, die die 5. und 6. Klassen unterrichten und an einem mehrtägigen intensiven Workshop teilnehmen, der von zwei Moderatorinnen aus Oldenburg und Hannover betreut wird.

„Wir haben uns beim Kultusminister für diese Fortbildung beworben und sind die erste weiterführende Schule in der Wesermarsch, die dieses so wichtige Angebot nutzen kann“, sagen Eva Ringwelski und Tobias Wehmeyer, Jahrgangsleiter der 5. und 6. Klassen an der IGS Brake.

„Die Inklusion ist seit sechs Jahren verbindlich. Und gerade an den weiterführenden Schulen fehlen oft Techniken, wie man erfolgreich mit den Inklusionskindern umgehen kann“, sagt Eva Ringwelksi im Gespräch mit der NWZ. Nicole Hiller aus Oldenburg und Melanie Schwiewek sind zwei erfahrene Multiplikatoren, die mit den Lehrkräften der IGS in Teamarbeit Lösungen und Wege für einen guten und erfolgreichen inklusiven Unterricht erarbeiten.

Nach der Bedarfsermittlung werden Regeln, Rituale, Strukturen und Profilschärfungen entwickelt, die dann erfolgreich in den Klassenteams alltagsrelevant umgesetzt werden sollen.

Die IGS Brake besuchen derzeit rund 680 Schüler, die von 56 Lehrern unterrichtet werden. Am Standort gibt es 72 Inklusionsschüler – im Jahrgang 5 sind es sieben, im Jahrgang 6 sind es sechs.

Für den Workshop sind mehrere Fortbildungs- und Reflexionstage angesetzt, um das Projekt erfolgreich umsetzen zu können.

Nach Angaben von Eva Ringwelski haben bis auf fünf Kollegen alle Lehrkräfte an der IGS Brake eine gymnasiale Ausbildung erhalten, zudem gebe es an der IGS derzeit sechs Quereinsteiger.