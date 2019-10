Brake /Bollenhagen Gleich 27 Kinder der 4. Klasse der Grundschule Kirchhammelwarden erkundeten mit der Schulleiterin Ingrid Böttcher-Henning und weiteren Begleitern den Bollenhagener Moorwald. Das Fachwissen für die Natur AG der Schule übermittelten Nina Matern aus Jade und Friederike Kaempfe aus Varel.

Die Naturkundlerinnen hatten sich zusammen mit Thomas Görner in den vergangenen Monaten im Rahmen des Projekts „Erlebnis Natur – Ist doch Ehrensache“ zu ehrenamtlichen Botschafterinnen ausbilden lassen. Die Frauen bringen sich auch in der Jägerschaft ein.

Für das neue Qualifizierungsprojekt haben sich unter Schirmherrschaft des niedersächsischen Kultusministeriums und mit großer finanzieller Förderung durch die Bingo-Umweltstiftung die Landesjägerschaft Niedersachsen, der Anglerverband und der Sportfischereiverband zusammengetan. Die Überlegung dabei: Wer in einem der Verbände als Mitglied aktiv ist, verfügt bereits über fundiertes Wissen und kann so als authentischer Botschafter Kenntnisse und Begeisterung besonders gut weitergeben. In der Qualifizierungsoffensive wurden landesweit 100 Ehrenamtliche als „Naturbotschafter“ ausgebildet, für die Schulung in der Region Friesland und Wesermarsch war Umweltpädagogin Yvonne Scheffel-Schulz aus Jaderberg zuständig. Sie schwärmt von den Möglichkeiten, die durch das Projekt geschaffen wurden: „Es gibt tolles Lehr- und Anschauungsmaterial, sowohl für die Botschafter selbst als auch für die Zielgruppe, also Kinder und Jugendliche, die künftig Lehreinheiten im Wald abhalten können.“

Und nicht nur im Wald. Es geht bei dem Projekt „Erlebnis Natur“ auch um die Vielfalt der Naturräume: „Gerade Niedersachsen hat da, mit der Vielfalt der Landschaften an der Küste, mit Moor und Marsch bis hin zu Gebirgswäldern im Harz viel Abwechslung zu bieten“, betont Yvonne Scheffel-Schulz.

Die Ehrenamtlichen wurden darin geschult, die Naturräume und ihre Besonderheiten vorzustellen und zielgruppengerecht Angebote zu entwickeln. In mehreren Workshops und bei Coachings an verschiedenen Standorten wurden die neuen „Naturbotschafterinnen“ auf ihre Aufgaben vorbereitet.

Das Angebot kann von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen kostenlos in Anspruch genommen werden, Ansprechpartner sind dabei regionale Umweltzentren wie das Regionale Umweltzentrum (RUZ) in Schortens.