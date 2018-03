Brake Aus Nairobi nach Brake – für ihr Engagement im Bundesfreiwilligendienst hat Hellen Tito eine weite Reise auf sich genommen. Seit fast eineinhalb Jahren ist sie bei der Lebenshilfe Wesermarsch. Hinter ihrer Entscheidung, nach Deutschland zu gehen und mit Kindern zu arbeiten, stehen eine beeindruckende Geschichte und eine mutige Entscheidung.

Die 30-Jährige ließ Mann und Sohn in Kenia zurück, um sich beruflich weiterzuentwickeln und ihr Wissen im eigenen Land einzubringen. In die Wesermarsch kam sie auf Vermittlung einer Elsflether Familie, deren Tochter selbst an einem Austausch nach Kenia teilgenommen hatte und bei Hellen Tito lebte. Jetzt wohnt die ehemalige Gastmutter bei der Familie in Elsfleth.

Kindheit in Armut

Aufgewachsen in Armut, verpasste Hellen Tito als Kind selbst viel Unterricht in der Schule, weil ihre Familie die Schulgebühren nicht zahlen konnte. Nach eineinhalb Jahren zu Hause beschloss sie, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen. Sie zog aus ihrem Dorf in die Hauptstadt Nairobi zu ihrer Schwester. Diese konnte ihr nicht helfen. So ging Hellen von Schule zu Schule und bat um Aufnahme. An der sechsten Adresse hatte sie Erfolg – ein Lehrer unterstützte sie. „Ich hatte so viel Glück“, sagt sie.

Doch auch das erlebte Leid vergaß die junge Frau nie. Auch heute kommen ihr die Tränen, wenn sie an ihre schwere Kindheit denkt. Das große Glück, das sie hatte, will sie an andere Kinder weitergeben. Dafür hat sie mit ihrem Mann 2013 eine Organisation gegründet, die Meek Community Foundation, die Straßenkinder in Nairobi bei ihrer Ausbildung unterstützt.

Deutsch gelernt

„Die Erfahrungen hier in Deutschland sind wichtig und hilfreich für mein Projekt“, erklärt sie. Besonders die Förderung von Menschen mit Behinderung interessiert sie. „Bei uns in Kenia gibt es so etwas nicht. Die Kinder werden zu Hause versteckt und nicht gefördert“, erzählt Tito. Die 30-Jährige hat bei der Lebenshilfe im Kindergarten und der Krippe gearbeitet. Nach ihrer Arbeit hat sie jeden Tag einen Intensivkursus in Deutsch in Oldenburg besucht – Wörter wie „Streuobstwiese“ gehen ihr mittlerweile leicht über die Lippen.

Kurze Rückkehr

Im April wird Hellen Tito in ihre Heimat zurückkehren und nach eineinhalb Jahren das erste Mal Mann und Sohn wiedersehen. Die Sehnsucht ist groß. Doch der Wunsch, sich für ihre Organisation in Kenia weiterzubilden, ist größer. Im September wird sie wieder nach Deutschland fliegen und eine Ausbildung zur Krankenschwester am Klinikum Oldenburg beginnen. „So kann ich zu Hause noch besser helfen“, sagt sie.

Für ihre Organisation sucht sie noch Paten, um Straßenkindern den Schulbesuch zu ermöglichen.