Brake Kurz vor Toresschluss wird es noch einmal eng: An der bestehenden Grundschule Harrien an der Wilhelmstraße fehlt zum neuen Schuljahr ein Klassenraum. Die Anmeldezahlen sind in die Höhe geschnellt – statt 33 bis 36 Schüler pro Jahrgang sollen ab Sommer 55 Schülerinnen und Schüler die Grundschule besuchen. Und weil einige von ihnen besonderen Förderbedarf haben, sind es rechnerisch sogar 58. Statt zwei ersten Klassen werden also drei eingeschult. In der Grundschule dürfen die Klassen nicht mehr als 26 Schülerinnen und Schüler haben. Derzeit gibt es an der Grundschule vom ersten bis zum vierten Jahrgang jeweils zwei Klassen.

Für eine zusätzliche Klasse gibt es an der Schule aber einen Klassenraum zu wenig. Acht Klassenräume gibt es, neun werden benötigt. Die Umwandlung eines Werkraumes kommt für die Schule nicht in Betracht, da dann kein Werkunterricht mehr stattfinden könnte. Auch gebe es dann keine Möglichkeit mehr für differenziertes Arbeiten. Gerade im Rahmen der Inklusionsarbeit – ab Sommer werden laut Stadtverwaltung 52 Prozent der Grundschüler sprachliche Defizite aufweisen – benötige die Schule neben den Klassenräumen weitere Räumlichkeiten.

Ein Container soll die Platznot lindern. Und die Verwaltung hat schon einmal gerechnet: Anmietung und Aufstellung der Container mit rund 80 Quadratmeter für einen Klassen- und zwei Kleingruppenräume kosten rund 127 000 Euro für zwei Jahre. Hinzu kommen 15 000 Euro für die Ausstattung. Auf das laufende Haushaltsjahr entfallen 78 500 Euro, 63 500 auf das kommende.

Mittelfristig soll die Grundschule Harrien an der Ladestraße neu gebaut werden. Der Baubeginn dürfte aber noch bis mindestens 2021 auf sich warten lassen.

Ausschuss mit vielen Themen Die Grundschule Harrien wird am Dienstag, 3. März, Thema des Ausschusses für Schule, Jugend und Kindertagesstätten sein. Die öffentliche Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus, Schrabberdeich 1. Im Fachausschuss werden Beschlüsse von Verwaltungsausschuss und Rat vorbereitet. Weitere Themen der Ausschusssitzung sind: die Arbeit des Jugendforums, die Digitalisierung in den Grundschulen, die Namensgebung für die neue Kindertagesstätte Golzwarden, die Anmeldesituation in den Braker Kindertagesstätten sowie deren finanzielle Situation.

Da absehbar ist, dass die bisherige Zweizügigkeit in Harrien nicht ausreicht, soll der Neubau jetzt auf eine 2,5-Zügigkeit entwickelt werden, das bedeutet, dass einige Jahrgänge zwei, andere drei Parallelklassen haben. Das aktuelle Raumprogramm sieht eine durchgängige Zweizügigkeit vor.

Diskutiert werden soll im Ausschuss auch über eine Verschiebung der Schulbezirksgrenzen. Für die Grundschule Boitwarden (derzeit 187 Schülerinnen und Schüler) liegen 46 Anmeldungen für das neue Schuljahr vor, für die Grundschule Hammelwarden (derzeit 96 Schülerinnen und Schüler) 29 Anmeldungen. Die Verwaltung rät allerdings dazu, zunächst die Entwicklung der möglichen Flächen für Bauland abzuwarten, um bei Bedarf dann die Schulbezirke neu zu sortieren. Dies soll in den nächsten zwei Jahren erfolgen.