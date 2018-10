Brake Einmal im Jahr bedanken sich Diakoniepfarrer Ingmar Hammann und die Geschäftsführerin des Diakonischen Werkes Wesermarsch, Karin Schelling-Carstens, bei den ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für die im zurückliegenden Jahr geleistete Arbeit. Es sind Mitarbeiter der Seniorenfreizeit, von Pötte und Pannen, des Sitterdienstes, des ambulanten Hospizdienstes, der Energieberatung, Kleiderkammer, des Secondhand-Ladens und der Flüchtlingshilfe.

Nachdem es 2017 mit der Oceana nach Bremerhaven ging, besuchte die Gruppe von 30 Ehrenamtlichen in diesem Jahr den Braker Hafen und machte Station bei der Seemannsmission. Seemannspastor Dirk Jährig und der neue Seemannsdiakon Marco Folchnandt berichteten über den Wandel in der Seefahrt und der schweren Arbeit an Bord. Die Seeleute seien monatelang an Bord, Kontakte zur Außenwelt seien nur selten möglich.

Wenn die Schiffe länger in den Häfen in der Wesermarsch liegen, dann können sie von ehrenamtlichen Mitarbeitern der Seemannsmission in den Seamans-Club nach Brake gefahren werden. Hier hätten sie die Möglichkeit zu telefonieren, Hygieneartikel zu kaufen und noch vieles mehr.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Diakonischen Werkes erhielten Einblicke in die unbekannte Lebenswelt der Seeleute. Der Dankeschön-Tag endete mit einem Gottesdienst mit Liedern aus der christlichen Seefahrt.