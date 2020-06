Donum Vitae: Träume nicht aus den Augen verlieren

Brake Seit mehr als acht Jahren bietet donum vitae als Kooperationspartner mit der Kreisvolkshochschule und dem Jobcenter Wesermarsch die Müttergruppe „Den eigenen Lebenstraum nicht verlieren“ an. Sie begleitet und unterstützt junge Schwangere und Mütter unter 27 Jahren mit Kindern unter drei Jahren, die Leistungen des Jobcenters beziehen.

Es geht darum, neben den zahlreichen Anforderungen des Alltags als Mutter, die eigenen Träume – etwa einen Schulabschluss oder eine Berufsausbildung, den Führerschein zu absolvieren oder ähnliches – nicht aus den Augen zu verlieren. Gleichzeitig stellt die Müttergruppe eine tolle Möglichkeit dar, mit Frauen in ähnlichen Situationen in Kontakt zu kommen, Freundschaften zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Um auch während der herausfordernden Zeit der Kontaktsperre aufgrund der Corona-Krise eine Betreuung der Teilnehmerinnen sicherzustellen, werden viele Kontaktkanäle genutzt. So stehen den Sozialpädagoginnen internetfähige Diensthandys zur Verfügung, mit deren Hilfe eine Chatgruppe mit den Teilnehmerinnen der Müttergruppe gegründet wurde.

Die Mitarbeiterinnen von donum vitae nutzen besonders gerne die Möglichkeit, den Frauen per Videobotschaft Bastelanleitungen für gemeinsame Aktivitäten mit den Kindern, kreative Spiele und Ideen der Selbstfürsorge zu schicken. Außerdem versenden sie regelmäßig kleine Pakete mit Materialien, die die Frauen und ihre Kinder nutzen können.

Die Ergebnisse werden wiederum in der Chatgruppe geteilt, so dass ein kreativer Austausch entsteht.

Zusätzlich finden mehrmals wöchentlich Einzelgespräche mit den Teilnehmerinnen per Telefon statt. In diesen intensiven Gesprächen können ganz persönliche Anliegen des veränderten Alltags besprochen werden. Es finden eingehende Beratungen statt.

Eine besondere Bedeutung hat die beständige ressourcenorientierte Begleitung der Frauen, ihre beruflichen Planungen nicht aus den Augen zu verlieren. Ziele werden formuliert und in ihrer derzeitig möglichen Umsetzung begleitet.

Das Herzstück der Non-Präsenz-Betreuung stellen die wöchentlichen Video-Gruppen-Beratungen über die SSL-verschlüsselte Plattform „ELVI“ dar. Sie ermöglichen den Frauen den Austausch untereinander in Begleitung der Sozialpädagoginnen.

Die Gruppengespräche beugen der sozialen Isolation und dem Gefühl der Vereinsamung vor, das einige Frauen in der Zeit der Kontaktsperre mit ihren Kindern zu Hause erleben können. Sie nehmen wahr, dass sie mit ihren Ängsten und Sorgen nicht allein sind. Die Gespräche bestärken die Mütter.

In dieser Gruppe sind derzeit noch zwei Plätze frei. Gerne können sich interessierte Frauen, die Lust haben, mit anderen in Müttern in Kontakt zu treten, an donum vitae wenden unter der Rufnummer Telefon 04401/930160.