Brake /Elsfleth Die Volkshochschulen in Deutschland werden in diesem Jahre 100 Jahre alt. Die Kreisvolkshochschule Wesermarsch feiert diesen Geburtstag mit einem attraktiven Programm. „Insgesamt bieten wir im Herbstsemester rund 450 Kurse an“, sagt Ulrike Michalzik, Geschäftsführerein der KVHS, bei der Vorstellung des Programms im Braker KoBi.

Was hat es im Programm so noch nie geben ?

Die KVHS Wesermarsch ist im Jahr 1991 gegründet worden. Aber noch nie konnte im Kursangebot der Schiffsführungssimulator besucht werden. Das ändert sich in diesem Semester. Am Freitag, 22. November, 15.30 Uhr, kann man an der Jade Hochschule zum Beispiel einen Container-Riesen oder einen Öl-Tanker in den Hafen seiner Wahl steuern.

Welcher Sprachkursus ist jedem zu empfehlen ?

Das ist ganz klar der Kursus Mensch-Hündisch/Hündisch-Mensch – Kommunikation zwischen Hund und Mensch. Wir alle möchten unseren Hund verstehen. Was will er uns sagen? Der Kursus mit drei Termine beginnt am Mittwoch, 11. September, um 16.30 Uhr im KoBi Brake, Bürgermeister-Müller-Straße 35.

Wie kann man die eigene Stimme besser zur Geltung bringen ?

Der Dozent Arne Nobel bietet ein Rhetorik/Voice-Coaching an. Im Mittelpunkt des Kurses stehen freies Sprechen, Artikulationsübungen und lautes Vorlesen. Verbessert werden soll zudem die Betonung, die Sprechmelodie und Sprechrhythmik. Vier Termine, die am 17. September beginnen, finden im KoBi statt.

Welche Angebote gibt es für Kinder und Jugendliche ?

Die sogenannte junge VHS hat eine ganze Palette von Kursen für die Jugend auf Lager. Das Angebot reicht von Chemie für Kids bis zum gemeinsamen Nähen mit Kindern im Alter von acht bis zwölf Jahren.

Wie werden die Themen Computer und neue Medien berücksichtigt ?

Hervorzuheben ist das Wochenendseminar Workshop zur digitalen Selbstverteidigung für Anfänger und Fortgeschrittene am Sonntag 27. Oktober.

Wo kann man sich anmelden ?

Persönlich in den Geschäftsstellen in Brake und Nordenham, telefonisch unter Telefon 0401/7076110 sowie Telefon 04401/7076100.