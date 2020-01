Brake Seit Montagmittag gibt es grünes Licht vom Landkreis: Die Kindertagesstätte (Kita) „Arche Noah“ darf zurück in ihre Räumlichkeiten an der Golzwarder Straße. „Die Sicherheit ist wieder gegeben“, verkündet Kita-Leiterin Marion Stelling sichtlich zufrieden.

Die vergangenen Wochen waren eine große Herausforderung für das Team der „Arche Noah“. Nachdem Anfang Dezember bekannt wurde, dass die Christuskirche einsturzgefährdet ist, musste auch die angrenzende Kita ihre Räumlichkeiten fluchtartig verlassen. Kinder und Mitarbeiterinnen mussten innerhalb kürzester Zeit in die Außenstelle des alten Gymnasiums an der Kirchenstraße umziehen. In den leeren Räumen wurde in Rekordzeit ein Kinderparadies geschaffen. „Wir sind als Team an dieser Herausforderung gewachsen“, ist sich die Kita-Leiterin sicher.

Umzug in Etappen

Trotzdem freuen sich sowohl die Mitarbeiterinnen als auch die Kinder auf die Rückkehr in ihr Gebäude neben der Christuskirche. Schon Ende der Woche soll es so weit sein. „Wir werden dafür nicht schließen, die Kinderbetreuung findet durchgängig statt“, betont die Kita-Leiterin. Stattdessen wird alles in kleinen Etappen zurück in die Kindertagesstätte gebracht. Am Freitagmorgen wird die erste Gruppe mit Sack und Pack umziehen. Am Nachmittag ist dann die Krippe an der Reihe. Der eigentliche Umzug wird jedoch am Samstag stattfinden, damit die Betreuung innerhalb der Woche gewährleistet werden kann.

„Wir hatten gehofft, dass wir im Januar wieder zurück können und sind deshalb auch schon darauf vorbereitet“, sagt Marion Stelling. Organisatorisches ist weitestgehen erledigt. Nun sind besonders die Eltern gefragt. Ob Pkw, Anhänger oder eine helfende Hand: Jede Unterstützung ist erwünscht.

Auch eine Reinigungsfirma ist längst organisiert. Die Notunterkunft möchte Marion Stelling sauber hinterlassen. Denn sie ist dankbar für die Übergangslösung. „Wir hatten hier ausreichend Platz und waren gut aufgestellt“, betont die Kita-Leiterin. Auch die Kinder hätten sich in der vorübergehenden Unterkunft schnell wohlgefühlt.

„Sie haben vor allem die Gegend hier sehr gut kennengelernt“, berichtet Marion Stelling. Das fehlende Außengelände habe man mit vielen Spaziergängen kompensiert.

Positiv bleibt ihr auch in Erinnerung, dass die Krippenkinder im selben Gebäude untergebracht waren. „Das war eine schöne Erfahrung, das kannten wir so vorher nicht“, sagt die Kita-Leiterin. Wenn es am Wochenende zurück in die alten Räumlichkeiten geht, wird die Krippe wieder separat untergebracht sein.

Am meisten freut sich Marion Stelling darauf, dass nach dem erneuten Umzug wieder alles kompakt an einem Ort sein wird. „Derzeit pendle ich immer zwischen den Gebäuden hin und her“, sagt sie.

Vollstes Vertrauen

Die Frage, ob sie mit gemischten Gefühlen zurück in das Gebäude an der Golzwarder Straße zieht, kann die Leiterin klar verneinen. „Ich habe täglich die Arbeiten an der Kirche beobachtet. Ich habe das allergrößte Vertrauen in die Sicherungsmaßnahmen“, betont Marion Stelling. Ohnehin sei sie nie vom schlimmsten Fall ausgegangen. „Ich glaube, das ist auch eine Chance für die Kirche. Nun können weitere Verbesserungsmaßnahmen ergriffen werden.“